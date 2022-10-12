https://sputnikarabic.ae/20221012/أمن-الدولة-البيلاروسية-تدريب-مجموعة-مسلحة-في-أوكرانيا-لإطلاق-عملية-هجومية-في-بيلاروسيا-1068918349.html

أمن الدولة البيلاروسي يكشف عن تدريب مجموعة مسلحة في أوكرانيا لإطلاق عملية هجومية ضد بيلاروسيا

أمن الدولة البيلاروسي يكشف عن تدريب مجموعة مسلحة في أوكرانيا لإطلاق عملية هجومية ضد بيلاروسيا

كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسية، الثلاثاء، أن أجهزة أمن أجنبية دربت ما يصل إلى 300 مسلح في أوكرانيا للاستيلاء على مركز إقليمي في بيلاروسيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T01:35+0000

2022-10-12T01:35+0000

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مينسك - سبوتنيك. وقال إيفان تيرتل، رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية (KGB)، على قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية: "استيلاء مسلح على مركز إقليمي على أراضي بيلاروسيا كنقطة انطلاق لمواصلة تطوير عملية هجومية - لهذا، دربت أجهزة الأمن الأجنبية ما بين 100 إلى 300 مسلح على أراضي أوكرانيا".وقال إن المسلحين يتم تدريبهم ليس فقط من قبل مدربين أجانب في أوكرانيا، ولكن أيضا في بولندا وليتوانيا.وأمس الثلاثاء، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لا تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا.وقال زيلينسكي في كلمته أمام قمة "مجموعة السبع" التي تعقد في صيغة افتراضية: "أوكرانيا لم تخطط، ولا تخطط لتدابير عسكرية ضد بيلاروسيا، ما يهمنا هو استعادة سلامة أراضينا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، أول أمس الإثنين، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.

https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-تحذير-تلقته-بيلاروسيا-بشأن-هجوم-وشيك-من-أراضي-أوكرانيا-1068824968.html

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