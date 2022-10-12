https://sputnikarabic.ae/20221012/أميكا-من-الإمارات-مرحبا-بك-في-المستقبل-الآن-1068925847.html

"أميكا" من الإمارات... مرحبا بك في المستقبل الآن

"أميكا" من الإمارات... مرحبا بك في المستقبل الآن

كشفت الإمارات العربية المتحدة النقاب عن أول وزارة لها في "ميتافيرس" (ما وراء العالم) ورحلة افتراضية إلى المريخ، حيث تحاول دبي أن تصبح مركزًا للعالم الغامر،... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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قال مسؤولون إن خطاب وزارة الاقتصاد، الذي كشف النقاب عنه هذا الأسبوع في متحف المستقبل بدبي، هو مكان للتفاعل مع الحكومات والشركات وحتى للإمارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز".سيرحب الآن بزوار معرض متحف المستقبل (Tomorrow Today) رجل آلي يُدعى "أميكا"، ومتقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي باعتباره "أول إنسان آلي في طاقم العمل".تقول الشركة المصنعة Engineered Arts على موقعها:يتميز "أميكا" بوجه وجسم يشبهان الإنسان. يتفاعل مع الزوار ويرشدهم ويجيب على أسئلتهم. "الوجه والأيدي المصنوعة من السيليكون الملون المحايد تنقل تعبيرًا لا مثيل له". وأوضحت الشركة أن "أميكا" قادر على عمل تعابير الوجه و"حتى أنه لديه روح الدعابة". يمكن لأجهزة الاستشعار الخاصة به تتبع الحركة في الغرفة بأكملها، كما أنها مزودة بتقنية التعرف على الوجوه. يمكنه الاستجابة لموجات اليد من الزوار.تشمل عواطف "أميكا" المفاجأة والسعادة والغضب، مع قدرته على التثاؤب والإشارة والتجاهل. يمكنه عرض مجموعة متنوعة من الحركات، بما في ذلك حركات الرقبة والرأس.متحف المستقبل يستكشف الطرق المتناقضة التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها تشكيل المستقبل من خلال المساهمة في حل التحديات المجتمعية والبيئية. ويضم أكثر من 50 معروضًا، بما في ذلك النماذج الأولية والمنتجات الحالية التي تركز على خمسة مجالات: إدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والزراعة، وتخطيط المدينة.

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