https://sputnikarabic.ae/20221012/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-ديزل-أخرى-1068940574.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل أخرى
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل أخرى
اتهمت شركة النفط اليمنية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T13:36+0000
2022-10-12T13:36+0000
2022-10-12T13:36+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/90/1044889031_0:99:2131:1298_1920x0_80_0_0_ced50d0ff1ccc33df668d1f1634c3b87.jpg
وصرحت الشركة بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، أن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية".ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل قوله إن "تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "برنسيس خديجة" على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".ولفت إلى أن "احتجاز هذه السفينة يرفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين، وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة".وحمل المتوكل قوى التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة "إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/قتلى-وجرحي-إثر-اشتباكات-بين-القوات-اليمنية-المشتركة-وأنصار-الله-في-الحديدة-1068332586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/90/1044889031_134:0:1998:1398_1920x0_80_0_0_464c14eaa80e9ce13c1798b3085e3717.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل أخرى
تابعنا عبر
اتهمت شركة النفط اليمنية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وصرحت الشركة بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، أن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية".
ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل قوله إن "تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "برنسيس خديجة" على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة
".
ولفت إلى أن "احتجاز هذه السفينة يرفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين، وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة".
وحمل المتوكل قوى التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة "إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار".
وتسيطر جماعة أنصار الله
، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.