https://sputnikarabic.ae/20221012/أوكرانيا-تعلق-على-تقارير-جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-بشأن-منظمي-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1068924560.html
أوكرانيا تعلق على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم
أوكرانيا تعلق على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم
علقت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T08:37+0000
2022-10-12T08:37+0000
2022-10-12T08:37+0000
روسيا
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وأشار ممثل الدائرة الصحفية لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إلى أنه "لن نعلق على تصريحاتهم المقبلة".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وعملاء آخرين".
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روسيا
أوكرانيا تعلق على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم
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علقت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وأشار ممثل الدائرة الصحفية لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إلى أنه "لن نعلق على تصريحاتهم المقبلة".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وعملاء آخرين".