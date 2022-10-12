https://sputnikarabic.ae/20221012/إبراهيم-رئيسي-يقول-إن-بلاده-تعمل-على-بناء-ثقة-متبادلة-مع-دول-الجوار-1068950755.html
إبراهيم رئيسي يقول إن بلاده تعمل على بناء ثقة متبادلة مع دول الجوار
إبراهيم رئيسي يقول إن بلاده تعمل على بناء ثقة متبادلة مع دول الجوار
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية ترغب في بناء تعاون مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:43+0000
2022-10-12T15:43+0000
2022-10-12T15:43+0000
إيران
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت قبيل مغادرته البلاد إلى كازاخستان من أجل حضور مؤتمر القمة السادس للدول الأعضاء في منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا".وأكد إبراهيم رئيسي أن التعامل مع تلك المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية يتيح فرصا مناسبة لتعزيز أسس التقارب وحسن الجوار ونظام التعددية، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات محددة نظرا لضيق الوقت مع عدد من الرؤساء الذين سيحضرون هذا المؤتمر الدولي.وأعرب الرئيس الإيراني عن أمنيته في أن يحقق هذا المؤتمر نتائج إيجابية في إطار التعاون الاقتصادي والسياسي مع إيران، لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها بلاده لتعزيز أواصر الثقة مع دول الجوار.وقال إبراهيم رئيسي:وشدد الرئيس الإيراني على أن قيام بلاده بدورها كقوة إقليمية تتمتع بالعديد من الطاقات سيتيح فرصا مناسبة لبقية الدول في القارة الآسيوية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن على صعيد القارة.وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة، قائلا إن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".واستطرد رئيسي:
https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسي-إيران-تسعى-للعب-دور-فاعل-في-المنطقة-1067705495.html
إيران
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إيران, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي يقول إن بلاده تعمل على بناء ثقة متبادلة مع دول الجوار
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية ترغب في بناء تعاون مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت قبيل مغادرته البلاد إلى كازاخستان من أجل حضور مؤتمر القمة السادس للدول الأعضاء في منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا".
وأكد إبراهيم رئيسي أن التعامل مع تلك المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية يتيح فرصا مناسبة لتعزيز أسس التقارب وحسن الجوار ونظام التعددية، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات محددة نظرا لضيق الوقت مع عدد من الرؤساء الذين سيحضرون هذا المؤتمر الدولي.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمنيته في أن يحقق هذا المؤتمر نتائج إيجابية في إطار التعاون الاقتصادي والسياسي
مع إيران، لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها بلاده لتعزيز أواصر الثقة مع دول الجوار.
لقد ركزنا كخطوة أولى في هذا السياق على بناء الثقة المتبادلة مع الجيران.
وشدد الرئيس الإيراني
على أن قيام بلاده بدورها كقوة إقليمية تتمتع بالعديد من الطاقات سيتيح فرصا مناسبة لبقية الدول في القارة الآسيوية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن على صعيد القارة.
وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة، قائلا إن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".
"في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها".