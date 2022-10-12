https://sputnikarabic.ae/20221012/إزالة-صور-إيلون-ماسك-من-اللوحات-الإعلانية-في-أوديسا-1068939001.html

إزالة صور إيلون ماسك من اللوحات الإعلانية في أوديسا

إزالة صور إيلون ماسك من اللوحات الإعلانية في أوديسا

صرحت إدارة مدينة أوديسا الأوكرانية أن صور الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أزيلت من اللوحات الإعلانية في المدينة، والتي تصور المشاهير الذين ساعدوا... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T13:14+0000

2022-10-12T13:14+0000

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العالم

إيلون ماسك

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ونشرت إدارة أوديسا بقناتها في "تلغرام": "قامت إدارة الإعلانات بإزالة صورة إيلون ماسك من اللوحات الإعلانية، التي شكرنا بها دعم أوكرانيا".من جانبه نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، المزاعم بأن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين، قبل نشر خطته للتسوية في أوكرانيا، مؤكدًا أن محادثتهما جرت قبل عام ونصف العام.وكان ماسك قد نفى أيضا، في وقت سابق، أنه بحث مع الرئيس بوتين تسوية الوضع في أوكرانيا.وذكرت صحيفة "فايس"، في وقت سابق، بأن ماسك أجرى محادثة مع بوتين مؤخرا. تشير الصحيفة إلى عالم السياسة الأمريكي يان بريمير، الذي نقل بدوره عن محادثته مع رجل الأعمال نفسه. وفقًا لبريمير، أخبره ماسك أن بوتين "مستعد للمفاوضات"، ولكن فقط في حالة، إذا ظلت شبه جزيرة القرم روسية، وسيكون لأوكرانيا وضع محايد وتعترف بانضمام جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا.وكان ماسك قد أثار الجدل في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.حيث نشر ماسك اقتراحا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول بصفحته الشخصية على "تويتر" فيه بنود "لخريطة سلام في أوكرانيا".واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.وذكر ماسك أن البند الثاني هو الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، باعتبارها كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).

https://sputnikarabic.ae/20221011/إيلون-ماسك-ينفي-تواصله-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-1068908786.html

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العالم, إيلون ماسك