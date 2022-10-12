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إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس
إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس
أصيب شرطيان إسرائيليان، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع محتجين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T20:24+0000
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كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تواصلت أعمال الشغب والاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس الشرقية، وانضمت أحياء أخرى إلى أعمال الشغب، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود".وأضافت: "تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق".وتابعت: "أصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العيساوية".وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.وتشهد مدينة القدس الشرقية ومحيطها، توترا متزايدا منذ مساء السبت، عندما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا على مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، ونفذت اقتحامات متتالية للمخيم بحثا عن فلسطيني تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/تبادل-إطلاق-نار-بين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-شمالي-القدس-1068955144.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس

20:24 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 20:25 GMT 12.10.2022)
© AP Photo / Majdi Mohammedطلاب في القدس
طلاب في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أصيب شرطيان إسرائيليان، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع محتجين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس.
كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تواصلت أعمال الشغب والاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس الشرقية، وانضمت أحياء أخرى إلى أعمال الشغب، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود".
وأضافت: "تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق".
وتابعت: "أصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العيساوية".
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
17:33 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.
وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.
وتشهد مدينة القدس الشرقية ومحيطها، توترا متزايدا منذ مساء السبت، عندما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا على مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، ونفذت اقتحامات متتالية للمخيم بحثا عن فلسطيني تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح خطيرة.
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