https://sputnikarabic.ae/20221012/إصابة-شرطيين-إسرائيليين-بمواجهات-مع-الفلسطينيين-في-القدس-1068961574.html
إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس
إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس
أصيب شرطيان إسرائيليان، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع محتجين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T20:24+0000
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كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تواصلت أعمال الشغب والاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس الشرقية، وانضمت أحياء أخرى إلى أعمال الشغب، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود".وأضافت: "تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق".وتابعت: "أصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العيساوية".وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.وتشهد مدينة القدس الشرقية ومحيطها، توترا متزايدا منذ مساء السبت، عندما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا على مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، ونفذت اقتحامات متتالية للمخيم بحثا عن فلسطيني تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/تبادل-إطلاق-نار-بين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-شمالي-القدس-1068955144.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
إصابة شرطيين إسرائيليين بمواجهات مع الفلسطينيين في القدس
20:24 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 20:25 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
أصيب شرطيان إسرائيليان، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع محتجين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس.
كتبت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "تواصلت أعمال الشغب والاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس الشرقية، وانضمت أحياء أخرى إلى أعمال الشغب، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود".
وأضافت: "تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق".
وتابعت: "أصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العيساوية".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري
شمالي القدس.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.
وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.
وتشهد مدينة القدس الشرقية ومحيطها، توترا متزايدا منذ مساء السبت، عندما فرضت القوات الإسرائيلية حصارا على مخيم شعفاط
، وبلدة عناتا، ونفذت اقتحامات متتالية للمخيم بحثا عن فلسطيني تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح خطيرة.