https://sputnikarabic.ae/20221012/إيران-تحتج-على-تدخل-أوروبا-في-شؤونها-وتهدد-بـالرد-بالمثل-1068920784.html

إيران تحتج على تدخل أوروبا في شؤونها وتهدد بـ"الرد بالمثل"

إيران تحتج على تدخل أوروبا في شؤونها وتهدد بـ"الرد بالمثل"

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن استيائه من تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية، مؤكدا أن "طهران سترد بالمثل فيما لو فرض الاتحاد الاوروبي... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T06:38+0000

2022-10-12T06:38+0000

2022-10-12T06:38+0000

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وقال عبد اللهيان، في محادثات هاتفية مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، إنه "تم الاتفاق على أن الاحترام والمصالح المتبادلة يجب أن تسود العلاقات"، مضيفا: "كنا نتشاطر الرأي بوجوب التصدي للعنف والإرهاب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أنه أعرب عن "احتجاجه بشأن تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية. قلت إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية، فسنتخذ إجراءات مضادة".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، حذر الاثنين الماضي، الولايات المتحدة وأوروبا من ربط مشاكل إيران الداخلية الأخيرة بالمحادثات النووية.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال الكنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نعتقد أن القضايا الداخلية تتعلق بالحكومة (الإيرانية) والشعب الإيراني ولا نسمح لأي دولة أخرى بالتدخل في شؤون إيران الداخلية".وأضاف أن "مواقف إيران ووجهات نظرها (بشأن المحادثات النووية) تم التعبير عنها في مناسبات عديدة، ونحن مستعدون للمضي في نفس الاتجاه والتوصل إلى اتفاق شامل يلبي مصالح جميع الأطراف".ووقعت إيران على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في يوليو/تموز عام 2015، حيث وافقت على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عن البلاد.ومع ذلك، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران، مما دفع الأخيرة للتخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.وبدأت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 في أبريل/نيسان عام 2021 في فيينا.وفي 8 أغسطس/آب من هذا العام، قدم الاتحاد الأوروبي "النص النهائي" لمشروع القرار الخاص بإحياء اتفاق 2015، وتبادلت إيران والولايات المتحدة لاحقا وجهات النظر بشكل غير مباشر حول اقتراح الاتحاد الأوروبي في عملية فشلت حتى الآن في تحقيق أي نتيجة إيجابية.

https://sputnikarabic.ae/20221011/توقف-المفاوضات-النووية-بين-إيران-وأمريكا-تعثر-مرحلي-أم-عودة-للمربع-صفر؟-1068895552.html

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