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https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمم-المتحدة-تناشد-العالم-الإسراع-بتقديم-مساعدات-لمتضرري-الفيضانات-في-باكستان-1068948294.html
الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:07+0000
2022-10-12T15:07+0000
باكستان
كارثة
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وقالت إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوليان هارينز إنه تم تلقي تعهدات بأكثر من 180 مليون دولار، لكن لم يتم تأكيد سوى 90 مليون دولار منها.وأوضح أن الأمم المتحدة كانت تستجيب بما لديها لكنه ليس كافيا والعالم يجب أن يسرع من استجابته.وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 ملايين شخص ومازال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220912/السعودية-تطلق-حملة-وطنية-لإغاثة-متضرري-فيضانات-باكستان-1067651770.html
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باكستان, كارثة
باكستان, كارثة

الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان

15:07 GMT 12.10.2022
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
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ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.
وقالت إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.
يتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. - - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
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على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوليان هارينز إنه تم تلقي تعهدات بأكثر من 180 مليون دولار، لكن لم يتم تأكيد سوى 90 مليون دولار منها.
وأوضح أن الأمم المتحدة كانت تستجيب بما لديها لكنه ليس كافيا والعالم يجب أن يسرع من استجابته.
وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 ملايين شخص ومازال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.
وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين.
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