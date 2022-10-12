https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمم-المتحدة-تناشد-العالم-الإسراع-بتقديم-مساعدات-لمتضرري-الفيضانات-في-باكستان-1068948294.html
الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:07+0000
2022-10-12T15:07+0000
2022-10-12T15:07+0000
باكستان
كارثة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf385f124f0faab5c997dfeb10d0a6df.jpg
وقالت إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوليان هارينز إنه تم تلقي تعهدات بأكثر من 180 مليون دولار، لكن لم يتم تأكيد سوى 90 مليون دولار منها.وأوضح أن الأمم المتحدة كانت تستجيب بما لديها لكنه ليس كافيا والعالم يجب أن يسرع من استجابته.وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 ملايين شخص ومازال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220912/السعودية-تطلق-حملة-وطنية-لإغاثة-متضرري-فيضانات-باكستان-1067651770.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db705140a28230e2f664a1eedddbbfeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, كارثة
الأمم المتحدة تناشد العالم الإسراع بتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
تابعنا عبر
ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.
وقالت إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.
على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية
والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوليان هارينز إنه تم تلقي تعهدات بأكثر من 180 مليون دولار، لكن لم يتم تأكيد سوى 90 مليون دولار منها.
وأوضح أن الأمم المتحدة كانت تستجيب بما لديها لكنه ليس كافيا والعالم يجب أن يسرع من استجابته.
وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 ملايين شخص ومازال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية
في العالم.
وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين.