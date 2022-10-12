https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-عن-قيام-أوكرانيا-بنقل-أنظمة-صواريخ-من-إستونيا-لشن-هجمات-إرهابية-في-1068921594.html
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T06:57+0000
2022-10-12T06:57+0000
2022-10-12T07:20+0000
روسيا
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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط استعداد الدوائر الخاصة الأوكرانية للقيام بأعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة موسكو وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد 1972".وفقًا للبيانات المبدئية، "تم نقل المحتجز، بناءً على تعليمات من دائرة الأمن الأوكرانية، إلى مخبأ مجهز، وتجهيز سيارة كانت تستعد لشن هجمات إرهابية في مقاطعة موسكو باستخدام نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا"، خطط لنقلها إلى روسيا من كييف عبر إستونيا، للتحضير لأعمال إرهابية، وكذلك اختيار مكان التخزين".وأضاف البيان أن "الشخص المعتقل أقر بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو
06:57 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط استعداد الدوائر الخاصة الأوكرانية للقيام بأعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة موسكو وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد 1972".
وفقًا للبيانات المبدئية، "تم نقل المحتجز، بناءً على تعليمات من دائرة الأمن الأوكرانية، إلى مخبأ مجهز، وتجهيز سيارة كانت تستعد لشن هجمات إرهابية في مقاطعة موسكو باستخدام نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا"، خطط لنقلها إلى روسيا من كييف عبر إستونيا، للتحضير لأعمال إرهابية، وكذلك اختيار مكان التخزين".
وأضاف البيان أن "الشخص المعتقل أقر بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق".