https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-8-أشخاص-متورطين-بالهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1068920168.html

الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم

الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T06:03+0000

2022-10-12T06:03+0000

2022-10-12T06:27+0000

روسيا

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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وعملاء آخرين".وأضاف التقرير الأمني أنه تم إرسال المواد المتفجرة من خلال دمجها بمواد بناء خاصة من ميناء أوديسا إلى ميناء روسه البلغاري، وذلك بموجب عقد بين شركة "تراسلوغيستيك" وشركة "بالتيكس". وأكد التقرير على ضلوع عدد من المواطنيين الأوكرانيين وهما تسيوركالو ميخائيل فلاديميروفيتش وكوفاتش دينيس أوليغوفيتش وسولومكو رومان إيفانوفيتش ومواطن جورجي يدعى إينوساريدزه ساندرو ووسيط يدعى أرميني يدعى "ليفان" شاركوا في تنظيم نقل البضائع من بلغاريا إلى ميناء بوتي وثم إلى أرمينيا تسلمها المواطن الأرميني تيرشانيان أرتور.وبحسب الجهاز الأمن الفيدرالي الروسية في الفترة الممتدة بين 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بقيت البضائع في يريفان في محطة شركة "ترانسآليانس" وبعدها تم تخليص البضائع وفقًا لقواعد رابطة الدول المستقلة وتم استبدال المستندات وتم إرسالها بالفعل من قبل الشركة الأرمينية إلى موسكو.وتابع التقرير أنه في 4 أكتوبر، عبرت الشحنة جورجيا إلى روسيا عند نقطة تفتيش لارس وفي 6 أكتوبر تم تسليمها وتفريغها في قاعدة أرمافير للبيع بالجملة، مضيفا أنه في 7 أكتوبر وبمساعدة سولومكو والمواطن الأوكراني فلايمير زلوب وخمسة مواطنين روس تم تغيير مستندات الشحنة مرة أخرى وتم الإشارة إلى المرسل شركة "ذات مسؤولية محدودة" في أوليانوفسك والمستلم شركة غير موجودة في جمهورية القرم. وبعد ذلك تم تحميل الشحنة في شاحنة لمواطن الروسي يوسوبوف مخير والذي غادر إلى سيمفيروبول و صباح 8 أكتوبر 2022 عند الساعة 06.03 وقع انفجار أثناء تتبع جسر القرم.وفقًا لمكتب الأمن الفيدرالي قام موظف بمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع بالسيطرة على حركة البضائع على طول الطريق بأكمله والاتصال بالمشاركين وقدم نفسه على أنه "إيفان إيفانوفيتش" الذي اعتاد التنسيق بين كل من رقم افتراضي مجهول تم شراؤه على الإنترنت.

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