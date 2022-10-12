https://sputnikarabic.ae/20221012/الاتحاد-الأوروبي-يخفض-استهلاك-الغاز-بنسبة-10-1068958394.html
الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاك الغاز بنسبة 10%
الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاك الغاز بنسبة 10%
أعلنت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أن الاتحاد خفض استهلاك "الوقود الأزرق" بنسبة 10% عقب الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T18:36+0000
2022-10-12T18:36+0000
2022-10-12T18:36+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت سيمسون في مؤتمر صحفي عقد في براغ: "اتخذت الدول الأعضاء إجراءات منذ نهاية يوليو/ تموز، عندما اتفقنا على أنه ينبغي السماح لها بتنفيذ مخططات طوعية. ووفقا لأحدث البيانات، فقد حققنا انخفاضًا بنسبة 10% في استهلاك الغاز".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد تكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.وبين بوتين، أن من يسعى لقطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، هو من يقف خلف الأعمال الإرهابية التي طالت خطوط أنابيب "التيار الشمالي".وشهدت العاصمة موسكو انعقاد الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي ورؤساء وممثلي أكبر شركات ومؤسسات الطاقة، بالإضافة إلى كبار الخبراء في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20221012/كلمة-الرئيس-الروسي-خلال-الجلسة-العامة-للمنتدى-الدولي-لأسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو-1068932933.html
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العالم, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاك الغاز بنسبة 10%
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أعلنت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أن الاتحاد خفض استهلاك "الوقود الأزرق" بنسبة 10% عقب الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد في هذا الاتجاه.
وقالت سيمسون في مؤتمر صحفي عقد في براغ: "اتخذت الدول الأعضاء إجراءات منذ نهاية يوليو/ تموز، عندما اتفقنا على أنه ينبغي السماح لها بتنفيذ مخططات طوعية. ووفقا لأحدث البيانات، فقد حققنا انخفاضًا بنسبة 10% في استهلاك الغاز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد تكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.
وأضاف بوتين مخاطبا الغرب: "أريد أن أذكركم بمن جاء بعد ذلك لمساعدة أوروبا وأرسل توريدات وإمدادات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية.. إنها روسيا". وتابع "ومع ذلك، فإن قادة هذه الدول يفضلون عدم تذكر ذلك، بل على العكس من ذلك، هناك من يلومنا حول المصداقية. نحن نرفض التسليم! نحن على استعداد لتصدير وتوريد الحجم بالكامل بموجب العقود، ونقوم بتوريد الحجم بالكامل بموجب هذه عقود".
وبين بوتين، أن من يسعى لقطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، هو من يقف خلف الأعمال الإرهابية التي طالت خطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال بوتين: "إن عواقب الرفض الجزئي للبضائع من روسيا تؤثر سلبًا بالفعل على الاقتصاد وعلى الشعوب الأوروبية. وعلى الرغم من ذلك، بدلاً من العمل على استعادة المزايا التنافسية الخاصة بها في شكل مصادر الطاقة الروسية الرخيصة والموثوقة، فإن دول منطقة اليورو تعمل فقط على تفاقم الوضع، بما في ذلك من خلال اتخاذ قرار بتحديد أسعار النفط والمنتجات البترولية من بلدنا، ليست الدول الأوروبية فقط هي من يقوم بذلك، يفعلون ذلك مشاركة مع أمريكا الشمالية، وكما هو مخطط له، اعتبارًا من شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام".
وشهدت العاصمة موسكو انعقاد الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي ورؤساء وممثلي أكبر شركات ومؤسسات الطاقة، بالإضافة إلى كبار الخبراء في هذا المجال.