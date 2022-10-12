https://sputnikarabic.ae/20221012/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بالتوصل-لاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-1068930012.html
الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية
الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، وأثنى على "الروح البناءة لإسرائيل ولبنان" في هذا المسعى... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T10:03+0000
2022-10-12T10:03+0000
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وقالت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إن "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يُشكل علامة فارقة مهمة وسيسهم تنفيذه في استقرار وازدهار لبنان وإسرائيل وكذلك في المنطقة الأوسع".وشجع الاتحاد الأوروبي، "الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة، بما في ذلك التعاون والتنمية فى مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي"، مؤكدا أن "هذا أمر ضروري في أوقات تتزايد فيه تحديات الأمن الدولي وأزمة الطاقة العالمية".وختم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-ويصفه-بالإنجاز-التاريخي--1068909446.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية
10:03 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، وأثنى على "الروح البناءة لإسرائيل ولبنان" في هذا المسعى وكذلك على دور الولايات المتحدة في المفاوضات.
وقالت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إن "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يُشكل علامة فارقة مهمة وسيسهم تنفيذه في استقرار وازدهار لبنان وإسرائيل وكذلك في المنطقة الأوسع".
وشجع الاتحاد الأوروبي، "الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة، بما في ذلك التعاون والتنمية فى مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي"، مؤكدا أن "هذا أمر ضروري في أوقات تتزايد فيه تحديات الأمن الدولي وأزمة الطاقة العالمية".
وختم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.