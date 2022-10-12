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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-مخاطر-انخراط-الناتو-وواشنطن-في-الأزمة-الأوكرانية-باتت-مرتفعة-1068964275.html
البيت الأبيض يؤكد أن مخاطر انخراط "الناتو" وواشنطن في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة
البيت الأبيض يؤكد أن مخاطر انخراط "الناتو" وواشنطن في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، في العملية العسكرية الروسية الخاصة... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T22:12+0000
2022-10-12T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض
الناتو
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واشنطن - سبوتنيك. وجاءت تصريحات جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية ردا على سؤال بشأن مدى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، والذي أفاد خلالها بأنه "لا شك في أن المخاطر باتت مرتفعة".وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة وشركائها أقنعت بشكل حثيث الدول لدعم مشروع القرار الغربي.اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء الماضي، أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.وقال نيبينزيا بكلمة في مجلس الأمن الدولي، إن الغرب، الذي لا يعترف بالاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، يظهر معايير مزدوجة، مذكرا بالاعتراف بكوسوفو.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الشهر الجاري، على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-لا-يعترف-بالاستفتاءات-التي-حدثت-في-المناطق-الجديدة-1068961752.html
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البيت الأبيض, الناتو
البيت الأبيض, الناتو

البيت الأبيض يؤكد أن مخاطر انخراط "الناتو" وواشنطن في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة

22:12 GMT 12.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس أصبحت مرتفعة في الوقت الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. وجاءت تصريحات جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية ردا على سؤال بشأن مدى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، والذي أفاد خلالها بأنه "لا شك في أن المخاطر باتت مرتفعة".
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا لا يعترف بالاستفتاءات التي حدثت في المناطق الجديدة
20:26 GMT
وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".
كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.
وصوتت 143 دولة لصالح القرار، و5 دول ضده، هي روسيا وسوريا وبيلاروس وكرويا الشمالية ونيكاراغوا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة وشركائها أقنعت بشكل حثيث الدول لدعم مشروع القرار الغربي.
اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء الماضي، أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.
وقال نيبينزيا بكلمة في مجلس الأمن الدولي، إن الغرب، الذي لا يعترف بالاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، يظهر معايير مزدوجة، مذكرا بالاعتراف بكوسوفو.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الشهر الجاري، على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وفقًا للقوانين، يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا - 30 سبتمبر/ أيلول - كمواطنين روس. منح أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية الروسية شهرًا لتقديم الطلبات. في الوقت نفسه، تم تحديد أن الحصول على الجنسية ممكن بشرط تقديم طلب وأداء اليمين كمواطن روسي.
يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.
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