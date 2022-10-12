https://sputnikarabic.ae/20221012/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-مخاطر-انخراط-الناتو-وواشنطن-في-الأزمة-الأوكرانية-باتت-مرتفعة-1068964275.html

البيت الأبيض يؤكد أن مخاطر انخراط "الناتو" وواشنطن في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة

البيت الأبيض يؤكد أن مخاطر انخراط "الناتو" وواشنطن في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، في العملية العسكرية الروسية الخاصة... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T22:12+0000

2022-10-12T22:12+0000

2022-10-12T22:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

البيت الأبيض

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068898820_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5db1d1e217649b7ce44f897a6e24be2.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وجاءت تصريحات جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية ردا على سؤال بشأن مدى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، والذي أفاد خلالها بأنه "لا شك في أن المخاطر باتت مرتفعة".وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة وشركائها أقنعت بشكل حثيث الدول لدعم مشروع القرار الغربي.اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء الماضي، أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.وقال نيبينزيا بكلمة في مجلس الأمن الدولي، إن الغرب، الذي لا يعترف بالاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، يظهر معايير مزدوجة، مذكرا بالاعتراف بكوسوفو.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الشهر الجاري، على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221012/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-لا-يعترف-بالاستفتاءات-التي-حدثت-في-المناطق-الجديدة-1068961752.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البيت الأبيض, الناتو