https://sputnikarabic.ae/20221012/البيت-الأبيض-يصرح-أن-بايدن-لا-ينوي-لقاء-بوتين--1068959299.html
البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين
البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T19:23+0000
2022-10-12T19:23+0000
2022-10-12T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049269573_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4978788d877fec7dfc96986eba3ba5da.jpg
وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".تأتي تصريحات المتحدثة بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه "لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من إجراء محادثات مع بوتين".ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني أخطأ في حساباته" بشأن أوكرانيا، على حد زعمه.وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائدا "عقلانيا أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.
https://sputnikarabic.ae/20221012/أنقرة-تدرس-مقترح-بوتين-إنشاء-مركز-للغاز-فيها-والرئيسان-الروسي-والتركي-يناقشان-الفكرة-1068947834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049269573_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_92b465408f8fae062e78adec324e1c5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".
وأضافت المتحدثة موضحة أن الإدارة الأمريكية تواصل الاتصال بموسكو بشأن آفاق تبادل الأسرى.
تأتي تصريحات المتحدثة بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه "لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من إجراء محادثات مع بوتين".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني أخطأ في حساباته" بشأن أوكرانيا، على حد زعمه.
وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية
، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائدا "عقلانيا أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن هناك أدلة وإشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.
وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.