عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/البيت-الأبيض-يصرح-أن-بايدن-لا-ينوي-لقاء-بوتين--1068959299.html
البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين
البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T19:23+0000
2022-10-12T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049269573_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4978788d877fec7dfc96986eba3ba5da.jpg
وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".تأتي تصريحات المتحدثة بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه "لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من إجراء محادثات مع بوتين".ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني أخطأ في حساباته" بشأن أوكرانيا، على حد زعمه.وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائدا "عقلانيا أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.
https://sputnikarabic.ae/20221012/أنقرة-تدرس-مقترح-بوتين-إنشاء-مركز-للغاز-فيها-والرئيسان-الروسي-والتركي-يناقشان-الفكرة-1068947834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049269573_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_92b465408f8fae062e78adec324e1c5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

البيت الأبيض يصرح أن بايدن لا ينوي لقاء بوتين

19:23 GMT 12.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) مقتنع تمامًا بأن روسيا يجب أن تقبل اقتراحا جادا (بشأن تبادل الأسرى)، الذي قدمناه، أو أن تقدم مقترحا معاكسا جادا للتفاوض. ومع ذلك أكرر، ليس لديه (بايدن) نية للقاء فلاديمير بوتين".

وأضافت المتحدثة موضحة أن الإدارة الأمريكية تواصل الاتصال بموسكو بشأن آفاق تبادل الأسرى.

تأتي تصريحات المتحدثة بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه "لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من إجراء محادثات مع بوتين".
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
أنقرة تدرس مقترح بوتين إنشاء مركز للغاز فيها والرئيسان الروسي والتركي يناقشان الفكرة
15:00 GMT
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني أخطأ في حساباته" بشأن أوكرانيا، على حد زعمه.
وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائدا "عقلانيا أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن هناك أدلة وإشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала