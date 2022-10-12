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https://sputnikarabic.ae/20221012/الجبير-يعلق-على-تهديدات-أعضاء-الكونغرس-بتجميد-مبيعات-الأسلحة-1068960983.html
الجبير يعلق على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة
الجبير يعلق على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على تهديدات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بتجميد مبيعات الأسلحة لبلاده. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T20:10+0000
2022-10-12T20:12+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاءت تصريحات وزير الدولة السعودي خلال مقابلة، اليوم الأربعاء، عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية.وأكد الجبير أن الرياض وواشنطن تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ 80 عاما.وأشار إلى أن البلدين تربطهما شراكة وثيقة للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط.وأضاف وزير الدولة السعودي "كانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".وعبر الجبير عن تطلع المملكة العربية السعودية لاستمرار هذه العلاقة على مدى الثمانين عاما القادمة.يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-ترد-على-أمريكا-وتقول-إن-قرار-أوبك-بشأن-خفض-الإنتاج-اقتصادي-بحت-1068927453.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجبير يعلق على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة

20:10 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 20:12 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على تهديدات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بتجميد مبيعات الأسلحة لبلاده.
جاءت تصريحات وزير الدولة السعودي خلال مقابلة، اليوم الأربعاء، عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
السعودية ترد على أمريكا وتقول إن قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج اقتصادي بحت
09:03 GMT
وقال الجبير إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد الجبير أن الرياض وواشنطن تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ 80 عاما.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما شراكة وثيقة للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف وزير الدولة السعودي "كانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
وعبر الجبير عن تطلع المملكة العربية السعودية لاستمرار هذه العلاقة على مدى الثمانين عاما القادمة.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.
ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
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