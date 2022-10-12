https://sputnikarabic.ae/20221012/الجيش-الأوكراني-يؤكد-استلامه-منظومة-الدفاع-الجوي-الألمانية-إيريس-تي-1068924420.html

الجيش الأوكراني يؤكد استلامه منظومة الدفاع الجوي الألمانية "إيريس-تي"

الجيش الأوكراني يؤكد استلامه منظومة الدفاع الجوي الألمانية "إيريس-تي"

أكد الجيش الأوكراني، أن قواته تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" الألماني، لافتا إلى أن ذلك سيكون بمثابة "حقبة جديدة" للدفاع الجوي في أوكرانيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T08:35+0000

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وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عبر حسابه في "تويتر"، إن كييف تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "IRIS-T" الألماني. وأضاف: "IRIS-T من ألمانيا هنا بالفعل، أما منظومة NASAMS (ناسامز) الأمريكية في طريقها إلينا ونحن بحاجة إلى المزيد". وتابع: "هذا يمثل بداية حقبة جديدة من الدفاع الجوي في أوكرانيا".وأمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أنه لعدة أشهر، كانت الحكومة الفيدرالية تعد أوكرانيا بنظام دفاع جوي حديث.وأضافت: "وفقا لمعلومات الصحيفة، تم الآن تسليم السلاح الألماني المضاد للطائرات IRIS-T إلى الجيش الأوكراني".وأوضحت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، إن تسليم منظومة الصواريخ الألمانية إلى نظام كييف لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20221011/حرب-عالمية-لا-رجعة-فيها-مدفيديف-يعلق-على-تسليم-راجمات-صاروخية-لأوكرانيا-1068904860.html

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