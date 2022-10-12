https://sputnikarabic.ae/20221012/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-العراق-1068961911.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T20:35+0000
2022-10-12T20:35+0000
2022-10-12T20:37+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "الأناضول".وصرحت الوزارة أن العسكري إبراهيم خان، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لمسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عملية "المخلب – القفل".وأوضحت أنه تم نقل خان على الفور إلى المستشفى إثر إصابته، "إلا أنه استشهد متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" والفصائل الموالية له شمالي العراق، التي تصنفها أنقرة كيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/ يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-بحزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1068791996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
20:35 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 20:37 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية
، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "الأناضول".
وصرحت الوزارة أن العسكري إبراهيم خان، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لمسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عملية "المخلب – القفل".
وأوضحت أنه تم نقل خان على الفور إلى المستشفى إثر إصابته، "إلا أنه استشهد متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه".
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" والفصائل الموالية له شمالي العراق، التي تصنفها أنقرة كيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/ يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا
، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.