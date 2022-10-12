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https://sputnikarabic.ae/20221012/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-العراق-1068961911.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T20:35+0000
2022-10-12T20:37+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "الأناضول".وصرحت الوزارة أن العسكري إبراهيم خان، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لمسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عملية "المخلب – القفل".وأوضحت أنه تم نقل خان على الفور إلى المستشفى إثر إصابته، "إلا أنه استشهد متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" والفصائل الموالية له شمالي العراق، التي تصنفها أنقرة كيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/ يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-بحزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1068791996.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق

20:35 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 20:37 GMT 12.10.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "الأناضول".
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
9 أكتوبر, 10:35 GMT
وصرحت الوزارة أن العسكري إبراهيم خان، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لمسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عملية "المخلب – القفل".
وأوضحت أنه تم نقل خان على الفور إلى المستشفى إثر إصابته، "إلا أنه استشهد متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه".
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" والفصائل الموالية له شمالي العراق، التي تصنفها أنقرة كيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/ يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
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