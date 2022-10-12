https://sputnikarabic.ae/20221012/الدفاع-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-وتدمر-قواعد-عسكرية-تابعة-للوحدات-القومية-والمرتزقة-الأجانب-1068936528.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير قواعد عسكرية للوحدات المتطرفة والمرتزقة الأجانب
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير قواعد عسكرية للوحدات المتطرفة والمرتزقة الأجانب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير قواعد عسكرية تابعة للوحدات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T12:21+0000
2022-10-12T12:21+0000
2022-10-12T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق قرية خريستوفوروفكا بمنطقة ميكولايف. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية فيليكا أليكساندروفكا بمنطقة خيرسون".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون قامت بصد الهجمات الأوكرانية على محور كريفوي روغ، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 70 شخصا.وجاء في بيان الوزارة: "على محور كريفوي روغ، حاول العدو مهاجمة مناطق نوفوفوسكريسينسكوي، وفيليكايا ألكسندوروفكا وسوخانوفا بمقاطعة خيرسون بكتيبتين من قواته. قامت الوحدات الروسية بصد الهجوم بنجاح. تم تدمير دبابة واحدة، و16 عربة مدرعة، و4 مركبات، والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا".وتابعت الوزارة بالقول إن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون وميكولايف ودونيتسك واعترضت 12 صاروخ "هيمارس" في منطقة خيرسون. كما صدت القوات المسلحة الروسية هجوما لثلاث قوات أوكرانية على قرية كيسلوفكا، حيث تجاوز إجمالي الخسائر في صفوف العسكريين المرتزقة في اتجاه كوبيانكي 100 شخص خلال اليوم.كما استهدفت القوات الجوية الروسية مقرات ومراكز اتصال تابعة للقوميين الأوكران ونقاط تحشيد في مقاطعة زابوروجيه.
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير قواعد عسكرية للوحدات المتطرفة والمرتزقة الأجانب
12:21 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير قواعد عسكرية تابعة للوحدات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق قرية خريستوفوروفكا بمنطقة ميكولايف. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية فيليكا أليكساندروفكا بمنطقة خيرسون".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون قامت بصد الهجمات الأوكرانية على محور كريفوي روغ، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 70 شخصا.
وجاء في بيان الوزارة: "على محور كريفوي روغ، حاول العدو مهاجمة مناطق نوفوفوسكريسينسكوي، وفيليكايا ألكسندوروفكا وسوخانوفا بمقاطعة خيرسون بكتيبتين من قواته. قامت الوحدات الروسية بصد الهجوم بنجاح. تم تدمير دبابة واحدة، و16 عربة مدرعة، و4 مركبات، والقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا".
وتابعت الوزارة
بالقول إن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون وميكولايف ودونيتسك واعترضت 12 صاروخ "هيمارس" في منطقة خيرسون.
كما صدت القوات المسلحة الروسية هجوما لثلاث قوات أوكرانية على قرية كيسلوفكا، حيث تجاوز إجمالي الخسائر في صفوف العسكريين المرتزقة
في اتجاه كوبيانكي 100 شخص خلال اليوم.
كما استهدفت القوات الجوية الروسية مقرات ومراكز اتصال تابعة للقوميين الأوكران ونقاط تحشيد في مقاطعة زابوروجيه.