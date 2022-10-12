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https://sputnikarabic.ae/20221012/الرئيس-الأمريكي-يقول-إن-لقاء-بوتين-مرهون-بالظروف-1068919009.html
الرئيس الأمريكي يقول إن لقاء بوتين "مرهون بالظروف"
الرئيس الأمريكي يقول إن لقاء بوتين "مرهون بالظروف"
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا نية لديه لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأمر مرهون بالظروف. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T03:23+0000
2022-10-12T03:26+0000
فلاديمير بوتين
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن"، بثته اليوم الأربعاء: "لا نية لدي لعقد لقاء مع الرئيس الروسي".وأضاف: "لكن على سبيل المثال لو حضر قمة العشرين وقال إنه يريد الحديث حول إطلاق سراح [السجينة الأمريكية لدى روسيا بريتني] غرينر، سألتقي به. أعني أن اللقاء ربما يحدث".وأمس الثلاثاء، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين المقرر إنعقادها في بالي يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني.وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد بدأ روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220927/البيت-الأبيض-ينفي-إجراء-مكالمة-بين-بوتين-وبايدن-في-الوقت-الحالي-1068296658.html
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فلاديمير بوتين, جو بايدن
فلاديمير بوتين, جو بايدن

الرئيس الأمريكي يقول إن لقاء بوتين "مرهون بالظروف"

03:23 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 03:26 GMT 12.10.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا نية لديه لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأمر مرهون بالظروف.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن"، بثته اليوم الأربعاء: "لا نية لدي لعقد لقاء مع الرئيس الروسي".
وأضاف: "لكن على سبيل المثال لو حضر قمة العشرين وقال إنه يريد الحديث حول إطلاق سراح [السجينة الأمريكية لدى روسيا بريتني] غرينر، سألتقي به. أعني أن اللقاء ربما يحدث".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
البيت الأبيض ينفي إجراء مكالمة بين بوتين وبايدن في الوقت الحالي
27 سبتمبر, 04:04 GMT
وأمس الثلاثاء، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين المقرر إنعقادها في بالي يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد بدأ روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:39 GMT
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