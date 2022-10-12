https://sputnikarabic.ae/20221012/الرئيس-التشادي-يعين-صالح-كبزابو-رئيسا-للحكومة-الانتقالية-1068953901.html

الرئيس التشادي يعين صالح كبزابو رئيسا للحكومة الانتقالية

الرئيس التشادي يعين صالح كبزابو رئيسا للحكومة الانتقالية

قرر الرئيس التشادي الانتقالي، محمد إدريس ديبي، تعيين صالح كبزابو، رئيسا للحكومة الانتقالية، بعد يومين من تنصيبه هو رئيسا للبلاد لمرحلة انتقالية مدتها عامين... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:53+0000

2022-10-12T16:53+0000

2022-10-12T16:53+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن المرسوم، الصادر اليوم من قبل الرئاسة التشادية، "تعيين صالح كبزابو رئيسا للوزراء رئيسا لحكومة انتقالية".يشار إلى أن صالح كيبزابو، سياسي تشادي ورئيس الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، كما كان عضوا في البرلمان السابق الذي تم حله عقب مقتل الرئيس السابق، إدريس ديبي، إضافة إلى كونه عضوا في "الحركة الديمقراطية لاستعادة تشاد"، كما كان لكبزابو، مسيرة صحفية هامة، إذ كان مديرا لوكالة الأنباء الوطنية، كما كان صحفيا في "جون أفريك" الفرنسية.وأعلن الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، يوم الاثنين الماضي، خلال خطاب تنصيبه لفترة رئيسا انتقالية ثانية مدتها عامين، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام المقبلة، للعمل خلال هذه الفترة.وأوضح ديبي، خلال خطاب تنصيبه، بحسب ما نشر موقع الرئاسة التشادية، "المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأناها، ستكون مكرسة بالكامل لتطبيق نتائج الحوار الوطني الشامل والسيادي، ووضع حكومة وحدة وطنية".ونصب محمد إدريس ديبي إتنو، كرئيس للمرحلة الانتقالية الثانية في البلاد، وفق مخرجات الحوار الوطني الذي انتهى السبت الماضي.ونصت مخرجات الحوار الوطني على تولية محمد وهو ابن الرئيس الراحل، إدريس ديبي، كرئيس مؤقت لمدة عامين، حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.وأعلنت الرئاسة التشادية، الاثنين الماضي، في بيان، "التوقيع على أمر يقضي بإعلان الميثاق المعدل للفترة الانتقالية. أنها مرحلة جديدة سطرها الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي عكف عليه ألف وخمسمائة مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي حيث ناقشوا بعناية خلال خمسة وأربعين يوما قضايا المصالحة الوطنية السلام، شكل الدولة ونظام الحكم".وانطلقت جلسات الحوار الوطني، في 20 أغسطس/ آب الماضي، في العاصمة التشادية، بمشاركة المعارضة العسكرية والمسلحة والمجتمع المدني والسلطة التشادية.

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