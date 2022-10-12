https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-تعرب-عن-رفضها-التام-للتصريحات-الأمريكية--التي-لا-تستند-إلى-الحقائق-1068964656.html

السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق

السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T23:18+0000

2022-10-12T23:18+0000

2022-10-12T23:55+0000

السعودية

الولايات

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:949_1920x0_80_0_0_cf2d1c9d57394d9646d903b391248103.jpg

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".وأضاف بيان الخارجية السعودية: "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".وأشارت الخارجية السعودية وفق البيان إلى أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، لافتة إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام للتصريحات القائلة بأن قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-السعودية-ستواجه-تبعات-بعد-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068918751.html

السعودية

الولايات

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية