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السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق
https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-تعرب-عن-رفضها-التام-للتصريحات-الأمريكية--التي-لا-تستند-إلى-الحقائق-1068964656.html
السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق
السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T23:18+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".وأضاف بيان الخارجية السعودية: "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".وأشارت الخارجية السعودية وفق البيان إلى أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، لافتة إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام للتصريحات القائلة بأن قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-السعودية-ستواجه-تبعات-بعد-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068918751.html
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السعودية, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق

23:18 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 23:55 GMT 12.10.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
بايدن يهدد السعودية بمواجهة تبعات قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط
01:54 GMT
وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".
وأضاف بيان الخارجية السعودية: "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".
وأشارت الخارجية السعودية وفق البيان إلى أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، لافتة إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.
وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام للتصريحات القائلة بأن قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.
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