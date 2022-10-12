https://sputnikarabic.ae/20221012/الشرطة-العمانية-تنفي-أخبار-متداولة-عن-محاولات-اختطاف-1068929657.html
الشرطة العمانية تنفي الأخبار المتداولة عن محاولات اختطاف
الشرطة العمانية تنفي الأخبار المتداولة عن محاولات اختطاف
نفت الشرطة العمانية، اليوم الأربعاء، أنباء متداولة تفيد بوجود عدة محاولات اختطاف للمواطنين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T10:00+0000
2022-10-12T10:00+0000
2022-10-12T10:05+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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ونقلت صحيفة "الرؤية" عن شرطة عمان السلطانية بيانا قالت فيه: "لا صحة للمنشور المرفق والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بلاغات ومحاولات اختطاف في المجتمع".وطالبت الشرطة العمانية في بيانها الجميع بعدم تداول هذه الأخبار، مؤكدة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.وفي وقت سابق، شاركت الشرطة العمانية في النسخة الثالثة من مهرجان عمان للعلوم لعام 2022، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم من خلال عرض عدد من المعدات والأجهزة العلمية والروبوتات، إضافة إلى عقد الورش والتعريف بجهود التوعية المجتمعية.من جانبه، صرح الرائد عبدالمنعم بن محمد السعيدي عضو اللجنة الرئيسية للمهرجان، بأن مشاركة شرطة عمان السلطانية في هذا المحفل المهم خير دليل على ما وصلت إليه من تقدم وتطور في مجال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان
الشرطة العمانية تنفي الأخبار المتداولة عن محاولات اختطاف
10:00 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
نفت الشرطة العمانية، اليوم الأربعاء، أنباء متداولة تفيد بوجود عدة محاولات اختطاف للمواطنين.
ونقلت صحيفة
"الرؤية" عن شرطة عمان السلطانية بيانا قالت فيه: "لا صحة للمنشور المرفق والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بلاغات ومحاولات اختطاف في المجتمع".
وطالبت الشرطة العمانية في بيانها الجميع بعدم تداول هذه الأخبار، مؤكدة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، شاركت الشرطة العمانية في النسخة الثالثة من مهرجان عمان للعلوم لعام 2022، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم من خلال عرض عدد من المعدات والأجهزة العلمية والروبوتات، إضافة إلى عقد الورش والتعريف بجهود التوعية المجتمعية.
من جانبه، صرح الرائد عبدالمنعم بن محمد السعيدي عضو اللجنة الرئيسية للمهرجان، بأن مشاركة شرطة عمان السلطانية في هذا المحفل المهم خير دليل على ما وصلت إليه من تقدم وتطور في مجال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.