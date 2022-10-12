https://sputnikarabic.ae/20221012/الصحة-اللبنانية-تسجل-4-حالات-إصابة-جديدة-بالكوليرا-1068923966.html

الصحة اللبنانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا

الصحة اللبنانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T07:54+0000

2022-10-12T07:54+0000

2022-10-12T07:54+0000

العالم العربي

لبنان

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وبهذا يرتفع عدد الإصابات المثبتة الإجمالي في البلاد إلى 18 إصابة في المناطق الشمالية، ولم تسجل حالات وفاة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية. ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي البلاد. وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20221010/مخاوف-من-انتشار-أوسع-للكوليرا-في-لبنان-بعد-اكتشاف-عدة-حالات--1068857658.html

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