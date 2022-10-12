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https://sputnikarabic.ae/20221012/الصحة-اللبنانية-تسجل-4-حالات-إصابة-جديدة-بالكوليرا-1068923966.html
الصحة اللبنانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا
الصحة اللبنانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:54+0000
2022-10-12T07:54+0000
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وبهذا يرتفع عدد الإصابات المثبتة الإجمالي في البلاد إلى 18 إصابة في المناطق الشمالية، ولم تسجل حالات وفاة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية. ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي البلاد. وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مخاوف-من-انتشار-أوسع-للكوليرا-في-لبنان-بعد-اكتشاف-عدة-حالات--1068857658.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

الصحة اللبنانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا

07:54 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanامرأة مصابة بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى الكسرة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، 17 أيلول 2022، متأثرة باستخدام مياه ملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري.
امرأة مصابة بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى الكسرة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، 17 أيلول 2022، متأثرة باستخدام مياه ملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Delil Souleiman
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبهذا يرتفع عدد الإصابات المثبتة الإجمالي في البلاد إلى 18 إصابة في المناطق الشمالية، ولم تسجل حالات وفاة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
مخاوف من انتشار أوسع للكوليرا في لبنان بعد اكتشاف عدة حالات
10 أكتوبر, 16:21 GMT
ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي البلاد.
وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان.
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