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https://sputnikarabic.ae/20221012/المدعي-العام-الأرميني-يفتح-تحقيقا-بشأن-المواطنين-الأرمن-المشاركين-في-هجوم-جسر-القرم-1068928476.html
المدعي العام الأرميني يفتح تحقيقا بشأن المواطنين الأرمن المشاركين في هجوم جسر القرم
المدعي العام الأرميني يفتح تحقيقا بشأن المواطنين الأرمن المشاركين في هجوم جسر القرم
أعلن مكتب المدعي العام في أرمينيا عن فتح تحقيقات متعلقة بالمواطنين الأرمن المرتبطين بالهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T09:33+0000
2022-10-12T09:48+0000
العالم
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وفقًا للخدمة الصحفية لوكالة الإشراف القضائي في أرمينيا، "قام مكتب المدعي العام بدراسة الرسائل والمنشورات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على وسائل الإعلام المختلفة".وأضاف البيان: "بالنظر إلى أن المنشور احتوى على رسائل تشهد على جريمة واضحة أعاد مكتب المدعي العام توجيهها إلى قسم التحقيق في جهاز الأمن الوطني وأمرهم برفع دعوى جنائية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وعملاء آخرين".
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العالم, جمهورية القرم الروسية
العالم, جمهورية القرم الروسية

المدعي العام الأرميني يفتح تحقيقا بشأن المواطنين الأرمن المشاركين في هجوم جسر القرم

09:33 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Asatur Yesayants"مسيرة الشعلة" لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية في عام 1915، في يريفان
مسيرة الشعلة لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية في عام 1915، في يريفان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
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أعلن مكتب المدعي العام في أرمينيا عن فتح تحقيقات متعلقة بالمواطنين الأرمن المرتبطين بالهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.
وفقًا للخدمة الصحفية لوكالة الإشراف القضائي في أرمينيا، "قام مكتب المدعي العام بدراسة الرسائل والمنشورات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على وسائل الإعلام المختلفة".
وأضاف البيان: "بالنظر إلى أن المنشور احتوى على رسائل تشهد على جريمة واضحة أعاد مكتب المدعي العام توجيهها إلى قسم التحقيق في جهاز الأمن الوطني وأمرهم برفع دعوى جنائية".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وعملاء آخرين".
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