https://sputnikarabic.ae/20221012/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-جبهة-النصرة-الإرهابية-لمنطقة-إدلب-السورية-1068964438.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل جبهة النصرة الإرهابية لمنطقة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل جبهة النصرة الإرهابية لمنطقة إدلب السورية
قال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T22:35+0000
2022-10-12T22:35+0000
2022-10-12T22:35+0000
إدلب
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال يغوروف في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجوم قصف واحد من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف أن جنديا سوريا أصيب في إطلاق قذائف الهاون في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إدلب, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل جبهة النصرة الإرهابية لمنطقة إدلب السورية
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قال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرة واحدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال يغوروف في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجوم قصف واحد من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف أن جنديا سوريا أصيب في إطلاق قذائف الهاون في محافظة إدلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.