https://sputnikarabic.ae/20221012/النقد-الدولي-يتوقع-انخفاض-ديون-روسيا-وارتفاع-إيرداتها-في-السنوات-المقبلة-1068952906.html

"النقد الدولي" يتوقع انخفاض ديون روسيا وارتفاع إيراداتها في السنوات المقبلة

"النقد الدولي" يتوقع انخفاض ديون روسيا وارتفاع إيراداتها في السنوات المقبلة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الدين العام للحكومة الروسية إلى 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، قبل تحول ملحوظ في معدلات الديون والدخل... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:32+0000

2022-10-12T16:32+0000

2022-10-12T17:07+0000

اقتصاد

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. أفاد تقرير مرصد المالية العامة لصندوق النقد الدولي الصادر اليوم الأربعاء، أن الدين الحكومي لموسكو سيرتفع كذلك إلى 16.9% في العام المقبل، قبل أن يبدأ مسارا ممتدا من الانخفاض الملحوظ.ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن تنخفض ديون روسيا في السنوات اللاحقة، وفقا للرسم البياني الوارد في التقرير. في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض الدين إلى 16.4% وإلى 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.ويستمر هذا الاتجاه التنازلي في عامي 2026 و2027، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل ديون روسيا إلى 13.9% و12.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.إلى جانب ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن تزيد إيرادات الحكومة الروسية العام المقبل إلى 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 33.2% في عام 2022.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تنمو عائدات روسيا بنسبة تصل إلى 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.علاوة على ذلك، قال المقرض الدولي إنه يتوقع انخفاض نفقات روسيا من 35.5% هذا العام إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-لا-يستبعد-احتمال-انهيار-سوق-الأسهم-الأمريكي-1068946868.html

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اقتصاد, روسيا