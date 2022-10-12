https://sputnikarabic.ae/20221012/بروفيسور-جزائري-يؤكد-أن-موسكو-حليف-تاريخي-واستراتيجي-ولا-يمكن-لبلادنا-أن-تعوض-الغاز-الروسي-1068951375.html

بروفيسور جزائري يؤكد أن موسكو حليف تاريخي واستراتيجي ولا يمكن لبلاده أن تعوض الغاز الروسي

بروفيسور جزائري يؤكد أن موسكو حليف تاريخي واستراتيجي ولا يمكن لبلاده أن تعوض الغاز الروسي

جاءت فعالية أعمال الاجتماع السنوي الرابع لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالتزامن مع الأزمة الكبيرة الخانقة التي تواجهها أوروبا هذه الأيام حول أزمة... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:08+0000

2022-10-12T16:08+0000

2022-10-12T16:12+0000

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حول هذا الموضوع، قال البروفيسور الجزائري، الخبير الاقتصادي، الأستاذ الجامعي بالاقتصاد، مراد كوّاش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "إن كمية الغاز المصدرة إلى أوروبا تبلغ 40 مليار متر مكعب، والجزائر الآن هي أول منتج للغاز في أفريقيا والسابعة عالميا وتتوفر في احتياطاتها على 4.5 ترليون متر مكعب من الغاز، ولهذا لاحظنا أن هذا الاجتماع بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الأوروبي للطاقة ذو أهمية بالغة للجانب الأوروبي في ظل الأزمة الراهنة والظروف الجيوسياسية التي تعانيها أوروبا من شح في إمدادات الغاز بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية".هل ورقة طاقة أوروبا في يد الجزائر؟مصائب قوم عند قوم فوائد، قد ينطبق هذا المثل على الجزائر حاليا، كونها دولة غنية بالغاز وأول منتج للغاز في أفريقيا، فهل تستغل الجزائر هذه الورقة وتضغط على الجانب الأوروبي لتسعير الغاز والاستفادة من الوضع؟وتابع: "إن الجزائر تريد شراكات استثمارية حقيقية من الطرف الأوروبي، سواء في قطاع المحروقات لأن الجزائر تمتلك ربما احتياطات كبيرة، ففي هذه السنة تم تحقيق 7 اكتشافات مؤكدة في مجالي الغاز والنفط في مواقع غير الكلاسيكية في الغرب الجزائري مثلا، ونذكر أيضا أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميا في الاكتشافات، وشركة "صونطراك" تحتل المرتبة 12 كأكبر شركات الطاقة في العالم".روسيا بالنسبة للجزائر حليف استراتيجي تاريخيأمّا حول إمكانية أن تعاكس الجزائر مصالح روسيا في تشديد الخناق على أوروبا ويحصل الطرف الأوروبي على ما يريد من الجزائر على حساب علاقاتها مع روسيا، قال البروفيسور كوَّاشي: "لا أعتقد أن تقوم الجزائر بمعاكسة مصالح روسيا، لأن الأخيرة بالنسبة للجزائر هي حليف استراتيجي تاريخي وبين البلدين دائما يوجد توافق من الناحية السياسية والاقتصادية، وفي الوقت الراهن الجزائر تراعي شراكاتها مع الدول الأوروبية، ولكن لا يمكن للجزائر أن تعوّض الغاز الروسي ولا سيما أن حاجة أوروبا من الغاز هي كبيرة جدا".وأشار الوزير حول اتجاه أوروبا للجزائر لتعويض نقصها من الطاقة أنه "يوجد للجزائر شركاء في آسيا أكثر من أوروبا، مؤكدا سعي الجزائر لتطوير المجال المنجمي ومنها قانون جديد للمحروقات منذ عام 2019، ليس من اليوم ويهدف لزيادة الإنتاج ليعود بالخير للبلد في زيادة المبيعات والمداخيل".

https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الطاقة-الجزائري-تربطنا-بأوروبا-عقود-تلزمنا-بالكمية-والفترة-الزمنية-1068945100.html

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