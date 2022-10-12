https://sputnikarabic.ae/20221012/بوتين-يبحث-غدا-مع-أمير-قطر-التعاون-في-مجال-الطاقة-والأزمة-الأوكرانية---1068945634.html

بوتين يبحث غدا مع أمير قطر التعاون في مجال الطاقة والأزمة الأوكرانية

بوتين يبحث غدا مع أمير قطر التعاون في مجال الطاقة والأزمة الأوكرانية

أعلن أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:16+0000

2022-10-12T14:16+0000

2022-10-12T14:51+0000

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104169/30/1041693005_0:41:4362:2495_1920x0_80_0_0_e777164e9e40195c5a38d80b3adfd6b2.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيلتقي الرئيس مع أمير قطر. سيكون هذا هو اللقاء الأول بينهما منذ بدء جائحة كورونا... كان آخر لقاء بين الزعيمين في شهر يونيو/حزيران 2019 في دوشنبه، على هامش القمة الخامسة لمؤتمر التعاون وتدابير الثقة في آسيا".وأشار أوشاكوف، إلى أن التفاعل بين موسكو والدوحة بشكل عام بناء وإيجابي، وأن الوزارات والإدارات المختلفة في البلدين تحافظ على اتصالات منتظمة.هذا، ووافقت دول تحالف "أوبك +"، خلال اجتماعها في 5 تشرين الأول/أكتوبر، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.وبحسب بيان صادر عن "أوبك +"، فقد تقرر "تعديل الإنتاج الإجمالي بالخفض بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءًا من نوفمبر 2022".وأرجع البيان السبب في هذا القرار إلى "عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط".واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط، بأنه "قصير النظر".ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221012/-بوتين-يلتقي-عباس-في-أستانا-لبحث-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1068945846.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي