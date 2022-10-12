https://sputnikarabic.ae/20221012/تايوان-تتهم-الصين-بتطوير-حرب-هجينة-ضدها-على-غرار-العملية-العسكرية-في-أوروبا-1068945129.html

تايوان تتهم الصين بتطوير "حرب هجينة" ضدها على غرار "العملية العسكرية في أوروبا"

تايوان تتهم الصين بتطوير "حرب هجينة" ضدها على غرار "العملية العسكرية في أوروبا"

قال المدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني، تشن مينغ تونغ، اليوم الأربعاء، إن الجيش الصيني يقيس الممارسات المستخدمة "في الأعمال العدائية الحالية في أوروبا... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:10+0000

2022-10-12T14:10+0000

2022-10-12T14:11+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065927224_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b1cc9a965ca2eb8ac7a97d002a980662.jpg

بكين - سبوتنيك. وأخبر شين البرلمان: "هذا العام، بدأ جيش الصين الشيوعية، مستعيرا تجربة العملية العسكرية في أوروبا، في تطوير حرب مختلطة ضد تايوان وعزز تدريبه العسكري".وذكر المسؤول التايواني أيضا أن الصين واصلت إرسال طائراتها وسفنها إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ونفذت "استفزازات أخرى" بعد إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أوائل أغسطس/ آب.وأضاف تشن أن تصرفات بكين "التهديدية"، والتي تشمل محاولات تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، "تعرض السلام والاستقرار للخطر" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في أواخر أغسطس، أطلق الجيش التايواني النار على طائرة بدون طيار تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني اقتربت من جزر كينمن. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الرصاص فعليا بدلا من التحذيرات.تصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس. وأدانت بكين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.على الرغم من هذه الحقيقة، أرسلت دول عدة، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، فيما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

https://sputnikarabic.ae/20221011/الصين-تنتقد-تصريحات-تايوان-وتقول-إنها-تواطأت-مع-قوى-خارجية-للقيام-بأعمال-استفزازية-1068867150.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان