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https://sputnikarabic.ae/20221012/تدريبات-بحرية-أمنية-إيرانية-عمانية-مشتركة-في-المياه-الإقليمية-شمالي-المحيط-الهندي-1068938572.html
تدريبات بحرية أمنية إيرانية عمانية مشتركة في المياه الإقليمية شمالي المحيط الهندي
تدريبات بحرية أمنية إيرانية عمانية مشتركة في المياه الإقليمية شمالي المحيط الهندي
أجرت إيران وسلطنة عمان تدريبات بحرية شاركت فيها السفن الحربية للبلدين شمالي المحيط الهندي والمياه العمانية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T12:58+0000
2022-10-12T12:58+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
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وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "شاركت في هذه المناورات مدمرة البرز، وسفينة الإسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية للجيش الإيراني، وكذلك سفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" الحربية من القوات البحرية للحرس الثوري، وسفن حربية للقوات البحرية لسلطنة عمان".وكان مسؤول إيراني قد أعلن استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات بلاده.ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العمانية محسن ضرابي، استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات إيران، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب القطاع الخاص ودعم القطاع العام في البلاد، من أجل تعزيز التبادل التجاري.وقال: "من أجل تطوير عملية إعادة التصدير عبر سلطنة عمان، نحتاج إلى نقل 30% من المنتجات الإيرانية إلى هذا البلد، وهو أمر ممكن".وعن طبيعة تلك المنتجات التي سيتم نقلها إلى عمان، أشار المسؤول الإيراني إلى أهمية التركيز على "منتجات الشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية"، معللا: "لما فيه من تداعيات إيجابية على صادرات البلاد المتجهة نحو السلطنة".
https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الإيراني-يقول-إن-الاحتجاجات-اندلعت-بتخطيط-من-أمريكا-وإسرائيل-وأتباعهما-1068609647.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان
أخبار إيران, سلطنة عمان

تدريبات بحرية أمنية إيرانية عمانية مشتركة في المياه الإقليمية شمالي المحيط الهندي

12:58 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / HOSSEIN ZOHREVANDإطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / HOSSEIN ZOHREVAND
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أجرت إيران وسلطنة عمان تدريبات بحرية شاركت فيها السفن الحربية للبلدين شمالي المحيط الهندي والمياه العمانية.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "شاركت في هذه المناورات مدمرة البرز، وسفينة الإسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية للجيش الإيراني، وكذلك سفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" الحربية من القوات البحرية للحرس الثوري، وسفن حربية للقوات البحرية لسلطنة عمان".
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وكان مسؤول إيراني قد أعلن استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات بلاده.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العمانية محسن ضرابي، استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات إيران، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب القطاع الخاص ودعم القطاع العام في البلاد، من أجل تعزيز التبادل التجاري.
وقال: "من أجل تطوير عملية إعادة التصدير عبر سلطنة عمان، نحتاج إلى نقل 30% من المنتجات الإيرانية إلى هذا البلد، وهو أمر ممكن".
وعن طبيعة تلك المنتجات التي سيتم نقلها إلى عمان، أشار المسؤول الإيراني إلى أهمية التركيز على "منتجات الشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية"، معللا: "لما فيه من تداعيات إيجابية على صادرات البلاد المتجهة نحو السلطنة".
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