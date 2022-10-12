تركيا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار... بايدن يتوعد السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
15:26 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 12.10.2022)
12~10 Sputnik World
دعت تركيا روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار قبل الاجتماع المقرر غدا الخميس في أستانا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
امتنعت تركيا عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو ولعبت الدور الرئيسي في الوساطة لحل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "الاستعدادات جارية لاجتماع" الخميس. وأضاف أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لمناقشة الوضع في "أوكرانيا والعلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مواضيع عدة".
بينما جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أكار "لاحظ"، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو "تفاهماً مشتركاً" في ما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال جواد كوك المحلل السياسي التركي إن الحكومة التركية حريصة جدا على الوساطة بين أوكرانيا وروسيا مثلما بدا في قضية الحبوب والقضايا التي تهدد أوروبا في مجال الغاز وبعض الأمور الاقتصادية وأيضا في خرق العقوبات ضد روسيا، وأنقرة تنتهج سياسة مقبولة جدا لدى جميع الأطراف، والحكومة التركية لها علاقات متينة جدا مع روسيا لذا تركيا حريصة جدا على استمرار الوساطة التي تعد الوحيدة فيها.
وأضاف كوك أن تركيا ترى أن هناك مفاوضات في المستقبل القريب بين الجانبين وبوساطة تركية بالطبع، وقال إن أنقرة تهتم بمسألة الخلاف والقضايا الاقتصادية تحديدا فتركيا نجحت جدا وخاصة في ملف عودة تصدير الحبوب لذلك سوف تبني على هذا الأمر .
بايدن يتوعد السعودية مع إعادة تقييم الولايات المتحدة للعلاقات مع المملكة بعد قرار أوبك بلاس خفض الانتاج
توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بعواقب بعد قرار المملكة في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج. وأكّد بايدن أنّه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب هذا القرار.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ الرئيس يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتّحدة.
وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ "قرار أوبك بلاس اقتصادي بحت وتمّ اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف أنّ "دول أوبك بلاس تصرفت بمسؤولية واتّخذت القرار المناسب".
في حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور فيصل جلول الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك إن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قال إن الموقف إزاء السعودية لن يكون من أجل زيادة قوة إيران في المنطقة لكن من جهة أخرى واضح تماما ان هناك خلافا كبيرا بين السعودية وإدارة بايدن وليس مع كل مراكز القوى في أمريكا؛ حيث نعرف أن ترامب والحزب الجمهوري تلقيا دعما كبيرا من السعودية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي فاز فيها بايدن، وبايدن يعرف ذلك والديمقراطيون يعرفون ذلك.
واضاف جلول أن:"التصريحات العدائية ضد ولي العهد محمد بن سلمان خلال الحملة الانتخابية وبعدها كل ذلك يصب في الاتجاه ذاته، إذن نحن أمام عملية تصفية حسابات أمريكية مع المملكة وبالتالي الضغط على الوضع الداخلي في السعودية".
وأضاف جلول أن: "الأمريكيين ربما يأملون جراء ذلك في تغيير الحكم في السعودية ولكن الأمر بات صعبا عليهم، وكذلك، قد يرغبون في خلق رأي عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية يساعدهم على معاقبة السعودية وتفعيل قوانين الحادي عشر من سبتمبر، لكن على كل حال واضح تماما وجود هذا الخلاف الكبير جدا بين الطرفين".
بعد فشل التوافق البرلمان العراقي يحدد غدا الخميس موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية
أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي، أن مجلس النواب سيعقد الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لكن الانقسامات بشأن المرشح من قبل الأكراد والتي استمرت لمدة عام تقريباً ربما تعرقل عملية الاختيار.
ويجتمع النواب بعد أكثر من عام على انتخابات أكتوبر 2021 التي خرج منها التيار الصدري كأكبر فائز، لكنه فشل في حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقليّة الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئاسة منذ عام 2003، فيما يصر منافسه، الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الكردية حتى الآن، على مرشحه.
ويأتي في مقدمة المرشحين الأوفر حظاً لشغل المنصب، رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن جلسة البرلمان المقررة الخميس تأخرت كثيرا، وتم تجاوز الاستحقاقات الدستورية بشهور عديدة مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب تناقضات القوى السياسية، والتورط في أزمات وصلت لتصادم متكرر.
وأضاف مصطفى أن الجلسة يفترض أن تكون كاملة النصاب حيث إن المرشحين الأبرز هما الرئيس الحالي برهم صالح وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الحزب الديمقراطي يقبل بتسوية إذا سحب الاتحاد الوطني ترشيح برهم صالح لكن لا مؤشرات حتى الآن على ذلك.