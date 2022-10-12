https://sputnikarabic.ae/20221012/تركيا-تعلن-انطلاق-11-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-1068946218.html
تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا
تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا
أعلنت الحكومة التركية انطلاق 11 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:31+0000
2022-10-12T14:31+0000
2022-10-12T14:31+0000
حبوب
أخبار أوكرانيا
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول.وذكر البيان أن عمليات شحن الحبوب متواصلة بطريقة آمنة وفق ما هو مخطط لها.وأضاف بيان وزارة الدفاع: "واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/تركيا-اتفاقية-نقل-الحبوب-خطوة-مهمة-لضمان-الأمن-الغذائي-العالمي-1068108909.html
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حبوب, أخبار أوكرانيا
تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا
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أعلنت الحكومة التركية انطلاق 11 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول
.
وذكر البيان أن عمليات شحن الحبوب متواصلة بطريقة آمنة وفق ما هو مخطط لها.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية
عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.