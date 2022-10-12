عربي
https://sputnikarabic.ae/20221012/تركيا-تعلن-انطلاق-11-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-1068946218.html
تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا
تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا
أعلنت الحكومة التركية انطلاق 11 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:31+0000
2022-10-12T14:31+0000
حبوب
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6012b2607d1eb707b50b47427cdec45f.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول.وذكر البيان أن عمليات شحن الحبوب متواصلة بطريقة آمنة وفق ما هو مخطط لها.وأضاف بيان وزارة الدفاع: "واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/تركيا-اتفاقية-نقل-الحبوب-خطوة-مهمة-لضمان-الأمن-الغذائي-العالمي-1068108909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_af3e61f11c51213bdf620eb183e721b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حبوب, أخبار أوكرانيا
حبوب, أخبار أوكرانيا

تركيا تعلن انطلاق 11 سفينة حبوب من أوكرانيا

14:31 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة التركية انطلاق 11 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
تركيا: اتفاقية نقل الحبوب خطوة مهمة لضمان الأمن الغذائي العالمي
22 سبتمبر, 18:10 GMT
وذكر البيان أن عمليات شحن الحبوب متواصلة بطريقة آمنة وفق ما هو مخطط لها.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала