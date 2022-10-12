تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:47 GMT 12.10.2022
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، هجوما إرهابيا كان يخطط لاستهداف محطة نقل اللوجستيات في مقاطعة بريانسك.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط بالقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر استونيا الى احدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاص لصنع مكونات العبوات الناسفة ".
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط بالقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر استونيا الى احدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاص لصنع مكونات العبوات الناسفة ".
06:46 GMT 12.10.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم إحباط استعداد الدوائر الخاصة الأوكرانية للقيام بأعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة موسكو وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد 1972".
وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم إحباط استعداد الدوائر الخاصة الأوكرانية للقيام بأعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة موسكو وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد 1972".
06:19 GMT 12.10.2022
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.
06:18 GMT 12.10.2022
06:18 GMT 12.10.2022
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
وذكر المراسل أن العبوة الناسفة تم زرعها على شارع النصر بالقرب من السوق المركزي في المدينة، مؤكدا أن الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، بل اقتصر على الماديات.
وبحسب المراسل، وصلت إلى المكان أجهزة التحقيق الفيدرالي لمعاينة مكان الحادث برفقة مختصين من الطب الشرعي من شرطة ميليتوبول.
وذكر المراسل أن العبوة الناسفة تم زرعها على شارع النصر بالقرب من السوق المركزي في المدينة، مؤكدا أن الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، بل اقتصر على الماديات.
وبحسب المراسل، وصلت إلى المكان أجهزة التحقيق الفيدرالي لمعاينة مكان الحادث برفقة مختصين من الطب الشرعي من شرطة ميليتوبول.
وقال أحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "حسب تقييم أولي، فإن العبوة كانت من صنع يدوي وقوتها ضعيفة".