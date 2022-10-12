عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068920361.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T06:15+0000
2022-10-12T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:15 GMT 12.10.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:47 GMT 12.10.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على محطة النقل في مقاطعة بريانسك
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، هجوما إرهابيا كان يخطط لاستهداف محطة نقل اللوجستيات في مقاطعة بريانسك.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط بالقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر استونيا الى احدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاص لصنع مكونات العبوات الناسفة ".
06:46 GMT 12.10.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن قيام أوكرانيا بنقل أنظمة صواريخ من إستونيا لشن هجمات إرهابية ضد موسكو.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم إحباط استعداد الدوائر الخاصة الأوكرانية للقيام بأعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في مقاطعة موسكو وتم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد 1972".
06:19 GMT 12.10.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.
06:18 GMT 12.10.2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
الخارجية الروسية: موسكو ستسعى بقوة للمشاركة في تحقيقات تفجير أنابيب "التيار الشمالي"
06:01 GMT
06:18 GMT 12.10.2022
مراسل "سبوتنيك": انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
وذكر المراسل أن العبوة الناسفة تم زرعها على شارع النصر بالقرب من السوق المركزي في المدينة، مؤكدا أن الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، بل اقتصر على الماديات.
وبحسب المراسل، وصلت إلى المكان أجهزة التحقيق الفيدرالي لمعاينة مكان الحادث برفقة مختصين من الطب الشرعي من شرطة ميليتوبول.
وقال أحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "حسب تقييم أولي، فإن العبوة كانت من صنع يدوي وقوتها ضعيفة".
06:18 GMT 12.10.2022
حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يكشف أن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا
04:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала