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https://sputnikarabic.ae/20221012/تويتر-تراجع-سياسة-تعليق-الحسابات-ومن-المرجح-الإبقاء-على-حظر-حساب-ترامب-1068930891.html
"تويتر" تراجع سياسة تعليق الحسابات ومن المرجح الإبقاء على حظر حساب ترامب
"تويتر" تراجع سياسة تعليق الحسابات ومن المرجح الإبقاء على حظر حساب ترامب
تراجع "تويتر" سياستها المتعلقة بالتعليق الدائم للحسابات مع إمكانية تقديم تدابير أقل قسوة في إشارة إلى رؤية إيلون ماسك ومؤسس "سبيس إكس"، بغض النظر عما إذا كان... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T10:26+0000
2022-10-12T10:26+0000
العالم
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ومع ذلك، فإن أي تغيير في سياسة "تويتر"، بمجرد إدخاله، لن ينص على إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأن رفع الحظر عن التحريض على العنف ليس قيد المناقشة، حسبما ذكر التقرير.وتأتي المراجعة التي استمرت شهورا، ولم تقدم أي نتائج بعد، في الوقت الذي تم فيه حظر حساب "تويتر" لمغني الراب الأمريكي، كاني ويست، بعد نشر تغريدة "معادية للسامية" يوم السبت، وفقًا للصحيفة.وتوصل ماسك إلى اتفاق مع "تويتر" بشأن الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار في أواخر أبريل/نيسان.و قال ماسك في وقت لاحق إنه يود إحداث ثورة في دور "تويتر" في النقاش العام ، لأن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".
https://sputnikarabic.ae/20221005/بعد-إعلانه-عن-استمرار-الصفقة-ماسك-يكشف-سر-شرائه-تويتر-1068637720.html
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العالم
العالم

"تويتر" تراجع سياسة تعليق الحسابات ومن المرجح الإبقاء على حظر حساب ترامب

10:26 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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تراجع "تويتر" سياستها المتعلقة بالتعليق الدائم للحسابات مع إمكانية تقديم تدابير أقل قسوة في إشارة إلى رؤية إيلون ماسك ومؤسس "سبيس إكس"، بغض النظر عما إذا كان صاحب المشروع قد استحوذ على المنصة في النهاية أم لا، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر.
ومع ذلك، فإن أي تغيير في سياسة "تويتر"، بمجرد إدخاله، لن ينص على إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأن رفع الحظر عن التحريض على العنف ليس قيد المناقشة، حسبما ذكر التقرير.
وتأتي المراجعة التي استمرت شهورا، ولم تقدم أي نتائج بعد، في الوقت الذي تم فيه حظر حساب "تويتر" لمغني الراب الأمريكي، كاني ويست، بعد نشر تغريدة "معادية للسامية" يوم السبت، وفقًا للصحيفة.
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
بعد إعلانه عن استمرار الصفقة... ماسك يكشف سر شرائه "تويتر"
5 أكتوبر, 08:57 GMT
وتوصل ماسك إلى اتفاق مع "تويتر" بشأن الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار في أواخر أبريل/نيسان.
و قال ماسك في وقت لاحق إنه يود إحداث ثورة في دور "تويتر" في النقاش العام ، لأن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".
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