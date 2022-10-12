https://sputnikarabic.ae/20221012/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-محطة-النقل-في-مقاطعة-بريانسك-1068921251.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية على محطة النقل في مقاطعة بريانسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية على محطة النقل في مقاطعة بريانسك
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عملية إرهابية كانت تخطط لاستهداف محطة للنقل والخدمات اللوجستية في مقاطعة بريانسك. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T06:45+0000
2022-10-12T06:45+0000
2022-10-12T06:54+0000
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط للقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير، تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر إستونيا إلى إحدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاصا لصنع مكونات العبوات الناسفة".وأضاف البيان أن المواطن الأوكراني المتهم قام بتجميع عبوة ناسفة مرتجلة (IED) وأجرى بعد ذلك استطلاعًا على أحد مستودعات شركة النقل والخدمات اللوجستية من أجل زرع عبوة ناسفة وتنفيذ انفجار قوي. وتابع البيان: "تم ضبط عبوة ناسفة وزنها نحو ثلاثة كيلوغرامات وتحتوي على مادة تي إن تي، وكذلك وسيلة اتصال للحفاظ على الاتصال بضباط إدارة أمن الدولة الأوكراني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية على محطة النقل في مقاطعة بريانسك
06:45 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عملية إرهابية كانت تخطط لاستهداف محطة للنقل والخدمات اللوجستية في مقاطعة بريانسك.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط للقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير، تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر إستونيا إلى إحدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاصا لصنع مكونات العبوات الناسفة".
وأضاف البيان أن المواطن الأوكراني المتهم قام بتجميع عبوة ناسفة مرتجلة (IED) وأجرى بعد ذلك استطلاعًا على أحد مستودعات شركة النقل والخدمات اللوجستية من أجل زرع عبوة ناسفة وتنفيذ انفجار قوي.
وتابع البيان: "تم ضبط عبوة ناسفة وزنها نحو ثلاثة كيلوغرامات وتحتوي على مادة تي إن تي، وكذلك وسيلة اتصال للحفاظ على الاتصال بضباط إدارة أمن الدولة الأوكراني".