https://sputnikarabic.ae/20221012/خامنئي-يقول-إن-أعمال-الشغب-الأخيرة-هي-ردة-فعل-حاقدة-من-العدو-تجاه-إنجازات-الشعب-الإيراني-الكبيرة-1068935798.html

خامنئي يقول إن أعمال الشغب الأخيرة هي ردة فعل حاقدة من العدو تجاه إنجازات الشعب الإيراني الكبيرة

خامنئي يقول إن أعمال الشغب الأخيرة هي ردة فعل حاقدة من العدو تجاه إنجازات الشعب الإيراني الكبيرة

أكد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "تدخل العدو في أحداث الشغب الأخيرة أصبح واضحا للجميع، حتى لمن وقف على الحياد". 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وقال خامنئي، خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن "أعمال الشغب التي شهدتها البلاد أخيرا هي مخططات خرقاء للعدو جاءت لمواجهة التطور الذي تشهده إيران على الصعد كافة".وأضاف أنه "طالما الشعب يمضي قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية، فإن هذه العداوات ستستمر، والطريقة الوحيدة لمعالجتها هي الصمود".وتابع: "الشعب الإيراني حي ومعتقد بدينه وبمبادئه وخير دليل على ذلك حضوره في المسيرات المليونية بين النجف وكربلاء وفي إيران أيضا"، على حد قوله.وأعلنت قوى الأمن الداخلي في إيران، الاثنين الماضي، عن "وفاة ثلاثة أفراد وإصابة نحو 2000 عنصر من الشرطة خلال أعمال الشغب الأخيرة"، مشيرة إلى أن ذلك "يبين تحلي الشرطة بدرجة عالية من ضبط النفس".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في مؤتمر صحفي، إن "المسؤولين المعنیين أعلنوا أن بعض الأجانب تورطوا في أعمال الشغب وأجريت تحقيقات في هذا المجال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلن الطب الشرعي الإيراني، الجمعة الماضية، أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تمت نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.وتشهد إيران، منذ نحو أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.

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