https://sputnikarabic.ae/20221012/خبير-في-صندوق-أمن-الطاقة-الروسي-تحول-أوكرانيا-من-مصدرة-للكهرباء-إلى-مستوردة-أمر-يفاقم-عجز-أوروبا-1068948135.html

خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا

خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدة العسكرية وفرض عقوبات أشد ضد روسيا خلال اجتماع طارىء لمجموعة الدول... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T15:06+0000

2022-10-12T15:06+0000

2022-10-12T15:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068947375_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6a9efa2562c5006bf6a0483b0e2687b0.png

خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا

حول هذا الموضوع قال المحلل الرئيسي في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك":هل إغلاق البنوك اللبنانية يقود إلى حل سريع أم أنه نقمة جديدة؟قرار البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمّى قد يفتح باب أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي عاشها لبنان منذ ثلاث سنوات وتسببت في انهيار مالي ضخم وتراجع قيمة الليرة البنانية بمعدل 90%.حول هذا الموضوع، قال الملحل الاقتصادي اللبناني، الأستاذ مروان اسكندر لبرنامج "بلا قيود":وحول تأثر تجميد عمل المصارف اللبنانية على الاقتصاد السوري، قال اسكندر:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

راديو, بلا قيود, аудио