https://sputnikarabic.ae/20221012/خبير-في-صندوق-أمن-الطاقة-الروسي-تحول-أوكرانيا-من-مصدرة-للكهرباء-إلى-مستوردة-أمر-يفاقم-عجز-أوروبا-1068948135.html
خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدة العسكرية وفرض عقوبات أشد ضد روسيا خلال اجتماع طارىء لمجموعة الدول... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:06+0000
2022-10-12T15:06+0000
2022-10-12T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
حول هذا الموضوع قال المحلل الرئيسي في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك":هل إغلاق البنوك اللبنانية يقود إلى حل سريع أم أنه نقمة جديدة؟قرار البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمّى قد يفتح باب أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي عاشها لبنان منذ ثلاث سنوات وتسببت في انهيار مالي ضخم وتراجع قيمة الليرة البنانية بمعدل 90%.حول هذا الموضوع، قال الملحل الاقتصادي اللبناني، الأستاذ مروان اسكندر لبرنامج "بلا قيود":وحول تأثر تجميد عمل المصارف اللبنانية على الاقتصاد السوري، قال اسكندر:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
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طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدة العسكرية وفرض عقوبات أشد ضد روسيا خلال اجتماع طارىء لمجموعة الدول السبع.
حول هذا الموضوع قال المحلل الرئيسي في صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي لوكالة "سبوتنيك":
"إن الضّرر الحاصل للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يقدّر بحوالي 30 في المائة من محطات توليد الطاقة بالوقود والفحم والغاز، ومن الضروري مراقبة الوضع بحيث يكون الاستهلاك هو نفسه دائمًا وهذا يتم ببساطة عن طريق إبعاد المستهلكين، لهذا فإن إحدى النتائج الرئيسية للأحداث الجارية، هي أن أوكرانيا تحوّلت من دولة مصدرة للكهرباء إلى مستورد مرة أخرى، حيث يتم أخذ جزء من الكهرباء من الأوروبيين إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي لم يعد يعجب الأوروبيين أنفسهم، لأن هذا يؤدي إلى تفاقم عجزهم".
هل إغلاق البنوك اللبنانية يقود إلى حل سريع أم أنه نقمة جديدة؟
قرار البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمّى قد يفتح باب أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي عاشها لبنان منذ ثلاث سنوات وتسببت في انهيار مالي ضخم وتراجع قيمة الليرة البنانية بمعدل 90%.
حول هذا الموضوع، قال الملحل الاقتصادي اللبناني، الأستاذ مروان اسكندر لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هناك نقمة على المصارف بعد هذا القرار، واللبنانيون يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب لبنان بضبط التحويلات من وإلى لبنان، وإنما المصارف نفسها هم من فرضوا سياسة الضبط على أصحاب الودائع، فهم لا يتركون اللبنانين السحب مايعادل 1000 دولار ما يعادل 8 مليون ليرة لبنانية وهذه القيمة لا تكفي، ولا أعتقد أن الأمر سيتم حله في الوقت القريب".
وحول تأثر تجميد عمل المصارف اللبنانية على الاقتصاد السوري، قال اسكندر:
"كما تعلمون، فإن استمرارية الاقتصاد السوري إلى غاية الآن في ظل الحرب، فإن عمليات التهريب الواقعة من لبنان إلى سوريا والتي تسيطر عليها حركة "حزب الله" والتي لا يدفعون عليها ضرائب، وهذا ساعد كثيرا الاقتصاد السوري وأضرّ اقتصاد لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي...