https://sputnikarabic.ae/20221012/خبير-يقول-لـسبوتنيك-إن-علاقة-روسيا-والإمارات-تبدأ-من-الأرض-ولا-تنتهي-حتى-في-السماء-1068949291.html

خبير يقول لـ"سبوتنيك" إن علاقة روسيا والإمارات "تبدأ من الأرض ولا تنتهي حتى في السماء"

خبير يقول لـ"سبوتنيك" إن علاقة روسيا والإمارات "تبدأ من الأرض ولا تنتهي حتى في السماء"

زيارة بُرمجت في وقت سابق ولكنها جاءت تزامنا مع تصاعد وتيرة الأزمة الروسية - الأوكرانية، بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم والرّد الروسي الصارم بقصف... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T15:31+0000

2022-10-12T15:31+0000

2022-10-12T15:31+0000

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الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتين وخلال لقائه نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أكّد أن "الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم".روسيا شريك وحليف موثوق بهحول هذا الموضوع، قال الخبير المصري بالعلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، لوكالة "سبوتنيك":وأشار إلى عمق العلاقة بين البلدين من خلال النمو الاقتصادي والتجاري بينهما في السنوات الأخيرة، وقال: "لدينا حوالي مليون روسي زاروا الإمارات في 2019، والإمارات هي أكبر مستثمر عربي وخليجي في الأسواق الروسية، ومن هذا المنطلق هناك علاقة وطيدة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الأمني والعسكري والاستثماري، وتوصف هذه العلاقة من الجانب الإمارات بأن العلاقة بينهما تبدأ في الأرض ولا تنتهي حتى في السماء، لأنه كان هناك برنامج مشترك بين روسيا والإمارات في مجال الفضاء أدّى إلى قيام أول رائد فضاء عربي وإماراتي يقوم برحلة فضائية ضمن مهمة روسية، وهذا يكشف عمق العلاقة بين البلدين".كما نوّه الدكتور أيمن إلى أنه "يُنظر إلى روسيا على أنها حليف وصديق يوثق به، ولكن لا يُنظر بنفس النظرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل ينظر لها بأنها دولة انتهازية وتريد أن تحصل على مقدّرات الدول الخليجية وتحديدا النفط والغاز بأسعار رخيصة، وأيضا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا ما لا تفعله روسيا على الإطلاق، هناك قواسم مشتركة بين الدول العربية وروسيا، ولكن مصفوفة القيم التي كانت في السابق، ما بين الدول العربية والخليجية وأمريكا، حسب رأيي تضاءلت ولا يتمسك بها حتى الطرفين".هل يصب هذا التقارب في مصلحة الخليج؟وحول إذا ما كان التقارب الروسي - الخليجي، يصب في مصلحة الخليج أكثر مما كانت العلاقات الخليجية - الأمريكية، قال:"حسب رأيي، فإنه على الأقل في المرحلة الراهنة وعلى المدى القريب وحتى عشر سنوات قادمة، ستظل هناك علاقات متميزة من الدول العربية من جانب ومعها دول الإمارات والخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فكرة الانتقال مباشرة بين ليلة وضحاها من المربع الأمريكي إلى الخانة الروسية والصينية، هذا أمر يصعب ترجمته على أرض الواقع"وأضاف: "، نعم ستستمر العلاقة مع الجانب الأمريكي، لكن لن تكون بنفس الزخم والقوة كما كانت في السابق".قرار "أوبك +" صادم لأمريكاوحول قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، قال: "يعتبر هذا القرار صادما للولايات المتحدة الأمريكية، وكما تعلمون أن بايدن طلب من السعودية والإمارات أن تؤجلا قرار الخفض لما بعد الانتخابات البرلمانية النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولكنهما لم يوافقا ورفضا هذا الطلب وبإصرار، وهذا يؤكد أن هذه الدول بدأت تتحرك بسياسة تقوم على مصالحها الوطنية والقومية وليس كما كان في السابق يراعي مصالح أمريكا".يذكر بأن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، زار يوم أمس الثلاثاء، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا تطورات الأزمة الأوكرانية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".

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https://sputnikarabic.ae/20221012/تفاعل-واسع-على-مواقع-التواصل-بعد-رد-بوتين-على-ابن-زايد-باللغة-العربية-فيديو-1068933257.html

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