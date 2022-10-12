https://sputnikarabic.ae/20221012/رئيسي-يؤكد-أن-الشعوب-الإسلامية-لم-ولن-تقبل-فكرة-التطبيع-مع-كيان-الاحتلال-الإسرائيلي-1068921743.html

رئيسي يؤكد أن الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع "كيان الاحتلال الإسرائيلي"

رئيسي يؤكد أن الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع "كيان الاحتلال الإسرائيلي"

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تضع محاربة الإرهاب والظلم والتكفير على رأس أولوياتها". 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T07:04+0000

2022-10-12T07:04+0000

2022-10-12T07:04+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وقال رئيسي، في كلمته خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية السادس والثلاثين في طهران، إن "الأعداء يدّعون فقط محاربة الارهاب، لكن مَن لايعلم أن بطلا محاربة الإرهاب في العالم والمنطقة هما الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وبشأن تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة وإسرائيل، أوضح أن "فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكامب ديفيد يؤكد أن لا أمان لأعداء الإسلام بما فيهم كيان الاحتلال"، مؤكدا أن "الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".ووصف رئيسي، القضية الفلسطينية والقدس بأنهما أهم قضايا العالم الإسلامي، متهما أمريكا باغتيال كل من قضى على جماعة داعش الإرهابية.وكان رئيسي هدد في وقت سابق، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن للمنطقة.وقال إن "الشعب الإيراني العظيم يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة"، مضيفا: "أي خطأ يرتكبه الأمريكيون في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".

https://sputnikarabic.ae/20220717/إيران-تعلق-على-تشكيل-تحالف-جوي-إقليمي-السعودية-وإسرائيل-أضعف-من-أن-يشكلا-أي-تهديد-لنا-1065190025.html

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