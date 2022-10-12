https://sputnikarabic.ae/20221012/روسيا-تؤكد-أن-الغرب-يريد-الضغط-عليها-في-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-متبعا-السيناريو-السوري-1068939494.html
روسيا تؤكد أن الغرب يريد الضغط عليها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متبعا "السيناريو السوري"
روسيا تؤكد أن الغرب يريد الضغط عليها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متبعا "السيناريو السوري"
قال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، إن الغرب يبحث عن فرص للتعدي على مصالح روسيا في الهيئات الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T13:18+0000
2022-10-12T13:18+0000
2022-10-12T13:19+0000
روسيا
العالم
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وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: "الآن بدأوا تدريجيا في التحقيق، لاكتشاف الاحتمالات في كيفية دفعنا لذلك، والبريطانيون في مقدمتهم (الغرب)".وبين شولغين أن الغرب لا يتحدث بشكل مباشر عن ذلك، مبينا أنه "من خلال المحادثات التي تجري خلف الكواليس ومن مصادر مختلفة يمكن الاستنتاج أن الدول الغربية ربما كانت تنوي على الأرجح تطبيق "السيناريو السوري" الذي كانوا قد عملوا عليه بالفعل ضد روسيا، حيث تبنوا ونفذوا بحق سوريا قرارا عقابيا بموجب المادة الثانية عشرة، واستهدفوا حقوقها وامتيازاتها، فمن الواضح أن هذه هي خطتهم".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
روسيا تؤكد أن الغرب يريد الضغط عليها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متبعا "السيناريو السوري"
13:18 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
قال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، إن الغرب يبحث عن فرص للتعدي على مصالح روسيا في الهيئات الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تطبيق "السيناريو السوري" الذي تم إعداده بالفعل.
وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: "الآن بدأوا تدريجيا في التحقيق، لاكتشاف الاحتمالات في كيفية دفعنا لذلك، والبريطانيون في مقدمتهم (الغرب)".
ونوه الدبلوماسي الروسي في إحاطة إعلامية عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إلى أن الغرب هو الذي ألقى الطعم من خلال طرحه: "كيف يمكننا حشر الروس في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟".
وبين شولغين أن الغرب لا يتحدث بشكل مباشر عن ذلك، مبينا أنه "من خلال المحادثات التي تجري
خلف الكواليس ومن مصادر مختلفة يمكن الاستنتاج أن الدول الغربية ربما كانت تنوي على الأرجح تطبيق "السيناريو السوري" الذي كانوا قد عملوا عليه بالفعل ضد روسيا، حيث تبنوا ونفذوا بحق سوريا قرارا عقابيا بموجب المادة الثانية عشرة، واستهدفوا حقوقها وامتيازاتها، فمن الواضح أن هذه هي خطتهم".