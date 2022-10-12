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https://sputnikarabic.ae/20221012/روسيا-تحتج-على-اختبار-القوات-اليابانية-راجمات-صواريخ-هيمارس-بالقرب-من-حدودها-1068953508.html
روسيا تحتج على اختبار القوات اليابانية راجمات صواريخ "هيمارس" بالقرب من حدودها
روسيا تحتج على اختبار القوات اليابانية راجمات صواريخ "هيمارس" بالقرب من حدودها
قدمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، احتجاجا شديد اللهجة إلى سفارة اليابان في موسكو، على خلفية اختبار القوات اليابانية راجمات صواريخ "هيمارس" خلال... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T16:48+0000
2022-10-12T16:48+0000
روسيا
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومة هيمارس
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثاني عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة للسفارة اليابانية في موسكو، على خلفية اختبار قوات الدفاع اليابانية يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر لراجمات صواريخ من طراز "هيمارس" خلال تدريبات مشتركة مع العسكريين الأمريكيين في ميدان تدريب "هوكايدو" الواقع بالقرب من الحدود الروسية".وأضاف البيان: "نعتبر تلك التدريبات بمثابة تحد لأمن منطقة الشرق الأقصى لبلادنا، ونصر على إيقاف مثل هذه الأعمال فورا. كما تم تحذير الجانب الياباني من حتمية اتخاذ تدابير جوابية مناسبة من أجل منع التهديدات العسكرية ضد روسيا".يذكر أن هذه التدريبات تجري في الفترة من 1 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر. وتم تخصيص جزء منها للتدريب على تطوير المهارات الخاصة بالتعامل مع راجمات الصواريخ عالية الدقة من طراز "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20221012/إلغاء-تدريبات-يابانية-أمريكية-بشكل-جزئي-بسبب-غياب-الصواريخ-الخاصة-براجمات-هيمارس-1068927316.html
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روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, منظومة هيمارس
روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, منظومة هيمارس

روسيا تحتج على اختبار القوات اليابانية راجمات صواريخ "هيمارس" بالقرب من حدودها

16:48 GMT 12.10.2022
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Roman Koksarov
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قدمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، احتجاجا شديد اللهجة إلى سفارة اليابان في موسكو، على خلفية اختبار القوات اليابانية راجمات صواريخ "هيمارس" خلال تدريبات يابانية - أمريكية بالقرب من الحدود الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثاني عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة للسفارة اليابانية في موسكو، على خلفية اختبار قوات الدفاع اليابانية يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر لراجمات صواريخ من طراز "هيمارس" خلال تدريبات مشتركة مع العسكريين الأمريكيين في ميدان تدريب "هوكايدو" الواقع بالقرب من الحدود الروسية".
وأضاف البيان: "نعتبر تلك التدريبات بمثابة تحد لأمن منطقة الشرق الأقصى لبلادنا، ونصر على إيقاف مثل هذه الأعمال فورا. كما تم تحذير الجانب الياباني من حتمية اتخاذ تدابير جوابية مناسبة من أجل منع التهديدات العسكرية ضد روسيا".
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
إلغاء تدريبات يابانية أمريكية بشكل جزئي بسبب غياب الصواريخ الخاصة براجمات "هيمارس"
09:01 GMT
يذكر أن هذه التدريبات تجري في الفترة من 1 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر. وتم تخصيص جزء منها للتدريب على تطوير المهارات الخاصة بالتعامل مع راجمات الصواريخ عالية الدقة من طراز "هيمارس".
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