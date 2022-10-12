https://sputnikarabic.ae/20221012/روسيا-تطلق-عدة-أقمار-صناعية-للعملاء-الأجانب-من-البلدان-الصديقة-في-عام-2023--1068964817.html
روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023
روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023
قال رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، يوم الخميس، إن روسيا قد تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من الدول الصديقة في عام 2023. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T23:45+0000
2022-10-12T23:45+0000
2022-10-12T23:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
محطة الفضاء الروسية
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بايكونور كوزمودروم، كازاخستان - سبوتنيك. قال بوريسوف للصحفيين عندما سأله مراسل "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل من عمليات الإطلاق في العام المقبل".ومع ذلك، لم يذكر بوريسوف بلدانا محددة، مستشهدا بالسرية التجارية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الفضاء الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الفضاء الروسية
روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023
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قال رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، يوم الخميس، إن روسيا قد تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من الدول الصديقة في عام 2023.
بايكونور كوزمودروم، كازاخستان - سبوتنيك
. قال بوريسوف للصحفيين عندما سأله مراسل "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل من عمليات الإطلاق في العام المقبل".
ومع ذلك، لم يذكر بوريسوف بلدانا محددة، مستشهدا بالسرية التجارية.