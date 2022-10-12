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https://sputnikarabic.ae/20221012/روسيا-تطلق-عدة-أقمار-صناعية-للعملاء-الأجانب-من-البلدان-الصديقة-في-عام-2023--1068964817.html
روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023
روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023
قال رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، يوم الخميس، إن روسيا قد تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من الدول الصديقة في عام 2023. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T23:45+0000
2022-10-12T23:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بايكونور كوزمودروم، كازاخستان - سبوتنيك. قال بوريسوف للصحفيين عندما سأله مراسل "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل من عمليات الإطلاق في العام المقبل".ومع ذلك، لم يذكر بوريسوف بلدانا محددة، مستشهدا بالسرية التجارية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الفضاء الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الفضاء الروسية

روسيا تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من البلدان الصديقة في عام 2023

23:45 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورموقع اطلاق "كورو" في غيانا الفرنسية. تم اطلاق أربعة أقمار صناعية على متن حامل الصواريخ الروسي "سويوز-إس تي".
موقع اطلاق كورو في غيانا الفرنسية. تم اطلاق أربعة أقمار صناعية على متن حامل الصواريخ الروسي سويوز-إس تي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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قال رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، يوم الخميس، إن روسيا قد تطلق عدة أقمار صناعية للعملاء الأجانب من الدول الصديقة في عام 2023.
بايكونور كوزمودروم، كازاخستان - سبوتنيك. قال بوريسوف للصحفيين عندما سأله مراسل "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل من عمليات الإطلاق في العام المقبل".
ومع ذلك، لم يذكر بوريسوف بلدانا محددة، مستشهدا بالسرية التجارية.
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