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https://sputnikarabic.ae/20221012/سفن-الحبوب-الأوكرانية-تعلق-في-الزحام-المروري-بإسطنبول-1068952548.html
سفن الحبوب الأوكرانية تعلق في الزحام المروري بإسطنبول
سفن الحبوب الأوكرانية تعلق في الزحام المروري بإسطنبول
امتد الزحام المروري لسفن الشحن إلى أبعد ما يمكن أن تراه العين قبالة إسطنبول، حيث ترجم اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية للأسواق إلى معوقات كبيرة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T16:23+0000
2022-10-12T16:23+0000
اسطنبول
تصدير قمح
أخبار أوكرانيا
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كانت عشرات السفن تنتظر يوم الثلاثاء لإتمام عملية التفتيش الدقيق المطلوبة بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للتخفيف من المخاوف بشأن أزمة الغذاء العالمية.تقضي بعض السفن أياما في المرسى من أجل الإجراءات التي يقول المسؤولون إنهم يحاولون تسريعها وسط تنامي اليأس في أوساط الطواقم بشأن المرور.على متن سفينة "نورد فيند" التي تحمل علم بربادوس ذي اللونين الأسود والأبيض، كان الارتياح واضحا عندما وصل فريق من المفتشين.قال أحد البحارة إن الطاقم ينتظر منذ 11 يوما. وعلق مروان الذي رفض ذكر اسمه بالكامل قائلا: "هذا كثير جدا".وأضاف أنه على الرغم من الإطلالات على مسجد آيا صوفيا التاريخي وحي السلطان أحمد التاريخي إلا أن "منطقة الإرساء صعبة. يجب علينا تغيير الأماكن باستمرار وإعادة تشغيل المحركات ... لماذا ننتظر هكذا؟".منذ دخول "اتفاقية الحبوب" بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب، غادر أكثر من 6.9 مليون طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبدرجة أقل إلى إفريقيا، بحسب بيانات مركز التنسيق المشترك المشرف على الاتفاقية.
https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-انطلاق-17-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-خلال-اليومين-الماضيين-1068795632.html
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اسطنبول, تصدير قمح, أخبار أوكرانيا
اسطنبول, تصدير قمح, أخبار أوكرانيا

سفن الحبوب الأوكرانية تعلق في الزحام المروري بإسطنبول

16:23 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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امتد الزحام المروري لسفن الشحن إلى أبعد ما يمكن أن تراه العين قبالة إسطنبول، حيث ترجم اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية للأسواق إلى معوقات كبيرة.
كانت عشرات السفن تنتظر يوم الثلاثاء لإتمام عملية التفتيش الدقيق المطلوبة بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للتخفيف من المخاوف بشأن أزمة الغذاء العالمية.
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
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9 أكتوبر, 12:11 GMT
تقضي بعض السفن أياما في المرسى من أجل الإجراءات التي يقول المسؤولون إنهم يحاولون تسريعها وسط تنامي اليأس في أوساط الطواقم بشأن المرور.
على متن سفينة "نورد فيند" التي تحمل علم بربادوس ذي اللونين الأسود والأبيض، كان الارتياح واضحا عندما وصل فريق من المفتشين.
قال أحد البحارة إن الطاقم ينتظر منذ 11 يوما. وعلق مروان الذي رفض ذكر اسمه بالكامل قائلا: "هذا كثير جدا".
وأضاف أنه على الرغم من الإطلالات على مسجد آيا صوفيا التاريخي وحي السلطان أحمد التاريخي إلا أن "منطقة الإرساء صعبة. يجب علينا تغيير الأماكن باستمرار وإعادة تشغيل المحركات ... لماذا ننتظر هكذا؟".
منذ دخول "اتفاقية الحبوب" بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب، غادر أكثر من 6.9 مليون طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبدرجة أقل إلى إفريقيا، بحسب بيانات مركز التنسيق المشترك المشرف على الاتفاقية.
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