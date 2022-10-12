https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-لا-يستبعد-احتمال-انهيار-سوق-الأسهم-الأمريكي-1068946868.html

صندوق النقد الدولي لا يستبعد احتمال انهيار سوق الأسهم الأمريكي

صندوق النقد الدولي لا يستبعد احتمال انهيار سوق الأسهم الأمريكي

قال مدير صندوق النقد الدولي للأسواق النقدية ورأس المال، إن سوق الأسهم الأمريكي قد يشهد تحولا في معنويات المستثمرين تدفعه للانخفاض بشكل حاد يبلغ 20% إضافية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:48+0000

2022-10-12T14:48+0000

2022-10-12T14:48+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062041169_54:0:3695:2048_1920x0_80_0_0_261327512bb2306436f40ce1e6fc544f.jpg

توصلت أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات الأرباح المستقبلية كانا يقودان إلى انخفاض تقييمات الشركة في ظل التراجع الحالي في السوق.جاء ذلك على لسان توبياس أدريان في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة.وقال أدريان يوم الثلاثاء إن المعنويات وعوائد المخاطرة صمدت "بشكل جيد" حتى الآن، مما أدى إلى "تشديد منظم". وعند سؤاله حول توقعات كبار اللاعبين في وول ستريت بانخفاض الأسهم 20% إضافية، رد بأنه "ممكن بالتأكيد".انخفض المؤشر القياسي بنحو 25% بالفعل منذ بداية العام، وهي نسبة كبيرة تعني أن السوق في حالة "هبوطية"، والمزيد من التراجع الحاد يعني تعميق آلام المستثمرين واضطراب السوق.رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى نطاق 3% و3.25%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008، في محاولة لتهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.وأضاف أدريان: "أعتقد أن ما يشير إليه جيمي ديمون (الرئيس التنفيذي لمصرف جيه بي مورغان) هو أنه يمكن أن يكون هناك تحول في المعنويات أيضا، وذلك يعود بالطبع إلى النشاط الاقتصادي. الآن، بالنسبة لمقدار 20%، هذا ممكن بالتأكيد. إنه ليس خط الأساس لدينا، ولكن هذا شيء ممكن".وأشار أدريان إلى أن صندوق النقد الدولي ليس لديه رقم محدد لخط الأساس الخاص به، لكنه كان أحد الأرقام التي تستمر فيها الأوضاع المالية في التشديد، ويتباطأ النشاط الاقتصادي وتستمر الأسواق تحت الضغط.نشر الصندوق يوم الثلاثاء توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يوليو/ تموز.

https://sputnikarabic.ae/20221011/النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-للنمو-العالمي-ويتنبأ-بتباطؤ-اقتصادي-في-أمريكا-وأوروبا-1068898147.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية