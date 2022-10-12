https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-يعلن-أن-الدين-الحكومي-العالمي-سيصل-إلى-91-خلال-العام-الجاري-1068940101.html

صندوق النقد الدولي يعلن أن الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91% خلال العام الجاري

صندوق النقد الدولي يعلن أن الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91% خلال العام الجاري

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد للمراقبة المالية، أن الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T13:30+0000

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سبوتنيك. وأوضح صندوق النقد الدولي: "من المتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 91 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يزيد بنحو 7.5 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل الوباء".وأضاف الصندوق أنه منذ عام 2020، غيرت الحكومات نهجها تجاه الاقتصاد وحوّلت سياستها النقدية والمالية من التوسع إلى التشديد.وأشار التقرير إلى "تراجع الديون والعجز في عامي 2021 و 2022 ، لكنها لا تزال أعلى من مستويات وتوقعات ما قبل الوباء، وتعكس هذه التطورات بشكل أساسي تفكيك الإجراءات المتعلقة بالوباء والتضخم المفاجئ".ودعا الصندوق حكومات الدول إلى الحفاظ على المواءمة بين السياسة النقدية والمالية، مشيرا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية في ظل التضخم والديون المرتفعة وأسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.وأعرب الصندوق في تقريره عن مخاوفه بشأن تصاعد الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الذي بدأ حتى قبل انتشار الوباء، وحث صانعي السياسات على تقديم الدعم الطارئ للمحتاجين.وأضاف التقرير أن بعض المساعدات ستكون متاحة من خلال نافذة "الصدمات الغذائية" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ضمن مجموعة أدوات صندوق النقد الدولي للتمويل الطارئ، مشيرا إلى أن الدعم الإضافي إلزامي لتجنب المجاعات في العديد من البلدان.

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