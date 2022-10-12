https://sputnikarabic.ae/20221012/طالبان-تصف-أفغانستان-بأنها-آمنة-بما-يكفي-لاستئناف-المشروعات-الاقتصادية-الكبيرة-1068954550.html
طالبان تصف أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة
طالبان تصف أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة
وصفت حركة "طالبان" الأوضاع في أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي في أنحاء البلاد لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي توقفت بسبب عقود من الحرب. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T17:21+0000
2022-10-12T17:21+0000
2022-10-12T17:24+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن أفغانستان لديها الفرصة للتواصل مع بقية دول المنطقة، مسلطا الضوء على الصين باعتبارها جزءا رئيسيا من التنمية الاقتصادية للبلاد.وقال خلال ندوة بشأن الترابط الإقليمي:وأضاف المتحدث المعين من قبل حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية): "إنها فرصة عظيمة لدينا أمن جيد وحان الوقت لبدء مشاريع اقتصادية كبرى".واستولت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عام بقليل، إثر انسحاب الولايات المتحدة وحلفاء الناتو من البلاد بعد 20 عاما من التدخل العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الولايات-المتحدة-وطالبان-تجريان-أول-لقاء-بعد-مقتل-زعيم-القاعدة-1068784302.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
طالبان تصف أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة
17:21 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
وصفت حركة "طالبان" الأوضاع في أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي في أنحاء البلاد لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي توقفت بسبب عقود من الحرب.
قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن أفغانستان لديها الفرصة للتواصل مع بقية دول المنطقة، مسلطا الضوء على الصين باعتبارها جزءا رئيسيا من التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال خلال ندوة بشأن الترابط الإقليمي:
"في اجتماع الحكومة الأخير، تقرر ضرورة بناء طريق الحرير الذي سيربط أفغانستان بالصين. هذا الطريق التاريخي يمكن أن يلعب دورا عظيما في اقتصاد البلاد".
وأضاف المتحدث المعين من قبل حركة طالبان الأفغانية
(منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية): "إنها فرصة عظيمة لدينا أمن جيد وحان الوقت لبدء مشاريع اقتصادية كبرى".
واستولت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عام بقليل، إثر انسحاب الولايات المتحدة وحلفاء الناتو من البلاد بعد 20 عاما من التدخل العسكري.