https://sputnikarabic.ae/20221012/على-غرار-العراق-خبير-يوضح-كيف-حولت-واشنطن-أوكرانيا-إلى-مفخخة-تفجرها-أينما-تريد-1068925562.html

"على غرار العراق"... خبير يوضح كيف حولت واشنطن أوكرانيا إلى "مفخخة" تفجرها أينما تريد

"على غرار العراق"... خبير يوضح كيف حولت واشنطن أوكرانيا إلى "مفخخة" تفجرها أينما تريد

اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وفيق نصور، أن اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بمخالفة القانون الدولي، مؤسفة ومضحكة؛ حيث لم تبق هي نفسها شيئا من... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T09:00+0000

2022-10-12T09:00+0000

2022-10-12T09:00+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال نصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من المضحك والمؤسف في العلاقات الدولية، هو توصيف الإدارة الأمريكية لما تقوم به روسيا [العملية الخاصة في أوكرانيا]، على أنه مخالفة للقانون الدولي؛ وهي التي لم تبق شيئا من القانون الدولي، حتى يتسنى لأحد مخالفته".وأضاف: "واشنطن دعت الجمهور العالمي إلى تصديق، أن العراق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي؛ وأن قبائل تورا بورا [منطقة في أفغانستان]، تشكل خطرا على نيويورك وواشنطن، وحاملات الموت والدمار الأمريكية، التي تجوب البحار والمحيطات".وأوضح أن واشنطن استخدمت أوكرانيا أيضا في تطويع الشعب الأوروبي وزجه في حرب اقتصادية، بدأ يدفع ثمنها الآن؛ وكل ذلك نتيجة سير وانقياد الحكومات الأوروبية خلف الراعي الأمريكي، وهم معصوبي الأعين، كالقطيع الذي يسير خلف مزمار الراعي.وقال نصور: "منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، الذي أرسى لعقود من الزمن معادلة توازن في المشهد الدولي العام، كرست الولايات المتحدة سياسات لتطويق وحصار روسيا الاتحادية، الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، لأنها تدرك بأن روسيا تملك من الإمكانات والتاريخ، ما يمكنها من العودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية".وتابع: "أمريكا ذهبت إلى احتلال الساحات العالمية الاقتصادية والعسكرية والثقافية، التي تشكل ساحات هامة للقوى العظمى الهادفة إلى لعب دور رائد في القرار الدولي؛ وكانت من هذه الساحات الهامة الساحة العراقية بموقعها الجغرافي الهام الممتد مع الجغرافيا السورية، إلى بوابة المتوسط الشرقية، وفي الاتجاه الآخر، المنفذ الهام على الخليج العربي".وأضاف: "أيضا تعتبر العراق الحاضن المتاخم للخليج العربي، حيث المصالح الأمريكية العميقة والهامة؛ وأيضا العراق هو ساحة تواجد للأمريكي بالقرب من الحدود الإيرانية، ودور ذلك في الصراع الأمريكي الصهيوني [الإسرائيلي] من جهة، والإيراني من جهة أخرى".كما يرى أن "العراق يشكل خزانا نفطيا كبيرا، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية المتعددة والمختلفة؛ وهو خزان ثقافي وتاريخي هام جدا، ما أعطى العراق ميزة استثنائية في لعب دور هام ومحوري على مستوى المنطقة والإقليم. بالإضافة إلى أن العراق، كان في السابق ساحة هامة للتواجد السوفيتي في المنطقة؛ فقد كانت العلاقات السوفيتية - العراقية متينة، وكان هناك تعاونا في جميع المجالات".واعتبر الخبير، أنه من أجل كل ذلك، كانت الساحة العراقية هدفا في المشروع الأمريكي، ولذلك خلقت الحجج والذرائع وقامت بتسويقها دوليا، لغزو العراق.وتابع قائلا: "شنت الولايات المتحدة حربا إعلامية مفبركة، لتسويق قرارها الحتمي بغزو العراق؛ ليتبين فيما بعد كذب هذه الاتهامات، عندما اعترف وزير الخارجية الأمريكي، كولن بأول، بأن العراق لم يمتلك أسلحة كيماوية، وأن الأمر كان خطأ استخباريا".وأضاف: "الولايات المتحدة حشدت قواتها العسكرية في الخليج، وبدأت بضربات جوية دمرت خلالها البنى التحتية العراقية بالكامل، وارتكبت مجازر مروعة، واقتحمت قواتها الأراضي العراقية، في مخالفة دولية وقانونية لكل الأعراف والمواثيق الدولية؛ مكرسة سابقة خطيرة في السياسات الدولية لجهة تدمير وتخريب المنظمة الدولية، القائد والحاكم في العلاقات الدولية".ووفقا له، "احتلت أمريكا العراق، وفرضت قوانينها، وبدأت بسرقة مقدرات العراق ومخزونه الاقتصادي، وخربت مخابراتها البنية الاجتماعية العراقية، وأعادت التناقضات الثقافية والمذهبية المدفونة، وحولتها إلى أداة لتعميم حالة الانقسام والفوضى في البلاد؛ وعملت على تفتيت المجتمع السياسي العراقي، وتكريس حالة الاشتباك بين الأحزاب السياسية العراقية، وإلغاء حالة الحوار بينها".وأردف: "الإدارة الأمريكية مارست سياسات بربرية في العراق. دمرت وخربت وارتكبت مجازر مروعة وفظائع بحق منظومة القيم الإنسانية؛ وسجن أبو غريب شاهد حقيقي ومروع على الجرائم الأمريكية بحق الشعب العراقي".ويرى الخبير أن زج العراق في صراعات دائمة، هو حاجة أمريكية لتكريس التواجد الاستعماري في العراق؛ وهو عامل استراتيجي في تعميم حالة عدم الاستقرار للجوار والإقليم بالكامل. كما أنها تجري ربطا بين سياسات تواجدها في العراق وسوريا، وتتنقل على الجغرافيا الحدودية، وتقوم بسياسات وعمليات سرقة مقدرات البلدين، ودعم الإرهاب بكل الوسائل المتاحة".واعتبر، أن "ما يحصل الآن على الساحة الأوكرانية، هو جزء من صنيعة أمريكا، بعدما اقتحمت الحديقة الخلفية الروسية، عن طريق طغمتها الحاكمة في كييف؛ وسدت وعطلت كل سبل الحل السياسي للأزمة هناك. في مسعى لدفع الأمور إلى الاشتعال".وختم الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، بالقول: "الأزمة الحالية، ليست في التوصيف أزمة روسية من جهة، وحكومات الأطلسي من جهة ثانية فحسب؛ بل هي أزمة شعوب هذا العالم، التي عانت وتعاني من مرارة السياسات الأمريكية المدمرة".

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