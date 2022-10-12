https://sputnikarabic.ae/20221012/غازبروم-تتوقع-أن-يستغرق-إصلاح-التيار-الشمالي-سنوات-من-العمل-1068952046.html

"غازبروم" تتوقع أن يستغرق إصلاح "التيار الشمالي" سنوات من العمل

"غازبروم" تتوقع أن يستغرق إصلاح "التيار الشمالي" سنوات من العمل

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، أليكسي ميللر، اليوم الأربعاء، إن الأمر قد يستغرق سنوات لإصلاح التصدعات في ثلاثة من أربعة خطوط... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:15+0000

2022-10-12T16:15+0000

2022-10-12T16:15+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

شركة غازبروم

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موسكو - سبوتنيك. وذكر أليكسي ميللر في منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو:تعتقد روسيا أن تسريبات الغاز نتجت عن عمل إرهابي. منعت الدنمارك والسويد، اللتان وقعتا الانفجارات في مياههما، روسيا من التحقيق في الحادث الذي طال البنية التحتية التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.وطالب ميلر الاتحاد الأوروبي بتوضيح ما إذا كان يريد إصلاح خطوط الأنابيب. وقال إن العقوبات على روسيا وضعت عقبات اقتصادية وقانونية في طريق الإصلاحات يجب إزالتها قبل أن يبدأ العمل الفني.في 26 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.وقالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل.وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "التيار الشمالي" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركيةقال مكتب المدعي العام الروسي إنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب "كأعمال إرهاب دولي". فيما ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق إن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد تكون المستفيد المباشر من الحادث.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, شركة غازبروم