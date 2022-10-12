https://sputnikarabic.ae/20221012/فلسطين-تحذر-من-دخول-الصراع-مع-إسرائيل-دوامة-عنف-يصعب-السيطرة-عليها-1068944906.html
فلسطين تحذر من دخول الصراع مع إسرائيل دوامة عنف يصعب السيطرة عليها
فلسطين تحذر من دخول الصراع مع إسرائيل دوامة عنف يصعب السيطرة عليها
حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من دخول الصراع مع إسرائيل في دوامة عنف "كغطاء لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية وهروبا من دفع... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:06+0000
2022-10-12T14:06+0000
2022-10-12T14:06+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه "العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، من خلال فرض حصار مشدد وإغلاق مداخل ومخارج العديد من المناطق كما هو الحال في نابلس ومخيم شعفاط وغيرها"، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والإنسانية وشل الحركة بين تلك المناطق.واستنكر بيان الخارجية ما وصفه بـ "جرائم دولة الاحتلال التي تؤسس لنظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة، عبر ممارسة سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القمعية التي ترتكبها بشكل يومي قواته إلى جانب المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية" على حد تعبيرها.ورفض البيان محاولة إسرائيل "السيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية المتعاقبة وحرفها باتجاهات متناقضة بعيدة عن الهم الوطني العام، وإدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها".واختتم البيان بأن المواطن الفلسطيني ضحية الاحتلال والاستيطان، وضحية للصمت الدولي المريب، وازدواجية المعايير الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان بشكل عام وتصمت عندما يصل الأمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
فلسطين تحذر من دخول الصراع مع إسرائيل دوامة عنف يصعب السيطرة عليها
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حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من دخول الصراع مع إسرائيل في دوامة عنف "كغطاء لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية وهروبا من دفع استحقاقات السلام والمفاوضات لحل قضايا الصراع ومواضيعه النهائية".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" عن الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه "العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، من خلال فرض حصار مشدد وإغلاق مداخل ومخارج العديد من المناطق كما هو الحال في نابلس ومخيم شعفاط وغيرها"، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والإنسانية وشل الحركة بين تلك المناطق.
واستنكر بيان الخارجية ما وصفه بـ "جرائم دولة الاحتلال التي تؤسس لنظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة، عبر ممارسة سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القمعية التي ترتكبها بشكل يومي قواته إلى جانب المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية" على حد تعبيرها.
ورفض البيان محاولة إسرائيل "السيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية المتعاقبة وحرفها باتجاهات متناقضة بعيدة عن الهم الوطني العام، وإدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها".
واختتم البيان بأن المواطن الفلسطيني ضحية الاحتلال والاستيطان، وضحية للصمت الدولي المريب، وازدواجية المعايير الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان بشكل عام وتصمت عندما يصل الأمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية.